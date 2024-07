Baustelle Ulmer Straße ist im Zeitplan – nun stehen neue Arbeiten an

In den vergangenen zwei Wochen fanden in der Ulmer Straße Abbruchsarbeiten statt. Nach Auskunft der Stadtwerke wurden dabei die Gleise, die Straßeneindeckung und auch die Betontragplatte auf rund 300 Meter vollständig entfernt. Nun sei „das erste Gleisjoch in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz eingehoben worden“, heißt es in einer Mitteilung der SWA. Ein Gleisjoch ist demnach ein komplett vormontiertes Gleisstück, misst 15 Meter und wiegt rund 3,5 Tonnen. „Mit dem Start der Gleisarbeiten liegen wir voll im Zeitplan“, sagt Andreas Kern, Bereichsleiter Infrastruktur bei der SWA.

Die bereits vormontierten Gleisjoche würden nun Stück für Stück mit einem Kran in das Gleisbett eingehoben. Insgesamt werden für die Ulmer Straße 83 vormontierte Gleisjoche verlegt, um die 620 Meter Doppelgleislänge wiederherzustellen. Man arbeite auf der Baustelle Ulmer Straße im Zweischichtbetrieb, sagt Andreas Kern, von 7 Uhr bis 20 Uhr werde durchgängig gearbeitet. „Damit gewährleisten wir ein schnelleres Vorankommen und schaffen es, die geplante Bauzeit einzuhalten.“

Baustelle in Augsburg: Die Ulmer Straße ist bis in den November für den Verkehr gesperrt

Wie berichtet, wird die Trasse in der Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Helmut-Haller-Platz nach 44 Jahren komplett erneuert, ebenso die Fahrbahn. Die notwendige Sperrung wird gleich für weitere Sanierungen und Erneuerungen genutzt, was im Endeffekt zu einer Bauzeit von insgesamt vier Monaten führen soll. So werden Strom-, Gas- und Wasserleitungen ausgetauscht, ein Kanalabschnitt und der Überbau der Hettenbachbrücke saniert, und es werden Glasfaserleitungen und Leerrohre für mögliche spätere Fernwärmeleitungen verlegt.

Die Sperrung soll bis zum 15. November andauern. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass die Geschäfte durchgängig erreichbar seien und zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet hätten. (jaka)