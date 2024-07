So lebt die Ulmer Straße mit Baustelle und Lärm

Im Brautmodeladen „Merza“ in der Ulmer Straße hängen farbenfrohe türkische Hochzeitskleider für die Frau und blaue, graue oder schwarze Anzüge für den Mann. Die Auswahl ist groß, der Laden aufgeräumt, der Verkaufsraum großzügig, aber übersichtlich. Draußen, vor der Haustür, herrscht ein anderes Bild: Bauzäune und Bagger stehen auf der Fahrbahn, Arbeiter hämmern, bohren, baggern; der Lärm ist ohrenbetäubend. Wenn Inhaber Ozan Yalcin daran denkt, dass dies erst der Anfang ist, wird ihm mulmig. Die Baustelle in der zentralen Straße in Oberhausen ist noch keine Woche alt – die Folgen, so schildern es Geschäftsinhaber und Gastronomen, sind allerdings jetzt schon gravierend.

