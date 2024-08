Oberländer Straße: Auf dem Weg in den Sommer

Heiß brennt die Sonne an diesem Augustnachmittag über der Oberländer Straße in Hochzoll-Süd. Nur wenige Menschen sind unterwegs. Und wenn, dann sind es Sonnenanbeter, die mit einer Badetasche auf dem Fahrradgepäckträger vorbeiradeln. Denn die Oberländer Straße, das ist für viele Augsburger der Weg ins Sommerglück. Zu den Kiesbänken an den Lech, zum Hochablass und natürlich auch zum Kuhsee.

Katharina Indrich