vor 16 Min.

Oldtimer Rallye: Benjamin Dierig und seine Liebe zu Rosalie

Plus Der Vorstand der Augsburger Dierig Holding schraubt in seiner Freizeit gerne an alten Autos. Welches Modell er am Sonntag auf der Maximilianstraße präsentiert.

Von Mariana Silva Lindner Artikel anhören Shape

Manche Fahrzeuge hinterlassen unvergessliche Eindrücke. Sie begleiten uns auf unseren ersten Wegen im Straßenverkehr oder erinnern an spannende Ausflüge, die wir als Kinder auf dem Rücksitz erlebt haben. Diese nostalgischen Erinnerungen teilt auch der Augsburger Benjamin Dierig, Vorstand der Dierig Holding AG. Seine Leidenschaft für Oldtimer begann mit einem speziellen Fahrzeug aus seiner Jugend und führt ihn am Sonntag zur Oldtimer-Rallye Fuggerstadt Classic.

Auf den ersten Blick würde man nicht vermuten, dass Benjamin Dierig in seiner Freizeit selbst an Oldtimern bastelt. Er, der Vorstand eines Textilunternehmens, präsentiert sich gerne in eleganten Anzügen. Doch für ihn ist das Tüfteln an seinen Retro-Fahrzeugen ein großes Hobby: "Man macht sich die Hände schmutzig und beim Schrauben kann man hin und wieder den Kopf freibekommen", erklärt er.

