Klassik im Herrenhaus, Oldtimer in der Maxstraße: Das bietet das Wochenende

Das Wochenende vom 22. bis 24. September verspricht durchwachsenes Wetter, aber glänzende Augen kleiner Besucher am Augsburger Rathausplatz – und noch mehr. Ein Überblick.

Am Samstag ist Herbstanfang, dementsprechend wird auch das Wetter: Nicht immer schlecht, aber gelegentlich mit etwas Regen. Der Volksmund aber sagt, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. In diesem Sinne rein ins Wochenende vom 22. bis 24. September, an dem in Augsburg viel geboten ist.

Diese besonderen Ereignisse gibt's am Wochenende in Augsburg

Turamichele : Nicht gerade von Empathie getragen, trotzdem ein großer Publikumsmagnet: Wenn der Heilige Michael, das Turamichele, auf den Drachen einsticht, gibt es immer großen Jubel am Rathausplatz. Zu erleben am Samstag und Sonntag, von 10 bis 18 Uhr zu jeder vollen Stunde. Und, ein Aufreger des letzten Jahres: Die Blumen sind auch wieder da.

Fuggerstadt Classic : 100 Oldtimer und 45 Elektroautos mit Insassen treffen sich am Sonntag gegen 10 Uhr bei der Fuggerstadt Classic auf der Maximilianstraße , um eine Rundreise zu starten. Eine Blechparade, die vor allem Hobby-Fotografen anzieht.

Diese Konzerte stehen am Wochenende in Augsburg an

Tenor Gerhard Siegel: Er ist an den größten Opernhäusern der Welt gefragt: Am Sonntag, 17 Uhr, gibt Tenor Gerhard Siegel im Rokokosaal der Regierung von Schwaben ein Konzert. Und zwar mit Schumann, Mahler und einer Komposition aus eigener Feder.

Im Herrenhaus Bannacker, Bannackerstraße 2, gibt es am Freitag, 19 Uhr, eine italienische Reise in das Land der Träume unter dem Motto „Auch ich in Arkadien " mit Karla Andrä , Josef Holzhauser . Uli Fiedler und Stephan Holstein . Karten gibt es an der Abendkasse. Am Sonntag, 11 Uhr, treffen sich in Bannacker dann vier Musikerinnen um Werke von Williams , Haydn, Bonis, Köhler und Liebmann zu interpretieren. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Der Festsaal im Schaezlerpalais an der Maximilianstraße wird am Freitag, 19 Uhr zur Bühne für Pierre Goy , Christoph Hammer , Jovanka Marville und Christoph Teichner . Es erklingen „Tastenspiele" auf Hammerflügel und Cembalo. Um an die Einweihung des Schaezlerpalais im Jahr 1770 zu erinnern, gibt es im Festsaal am Sonntag, 11 Uhr, Lieder und Klavierstücke rund um Marie Antoinette und ihre Zeit.

Der Festsaal im an der wird am Freitag, 19 Uhr zur Bühne für , , und . Es erklingen „Tastenspiele“ auf Hammerflügel und Cembalo. Um an die Einweihung des im Jahr 1770 zu erinnern, gibt es im Festsaal am Sonntag, 11 Uhr, Lieder und Klavierstücke rund um und ihre Zeit. Meilensteine der Klavierliteratur: Thomas Stoettner spielt „Meilensteine der Klavierliteratur von Beethoven bis Chopin. Und zwar am Sonntag, 19 Uhr, in der Kirche zum Heiligsten Erlöser, Wellenburger Straße 58.

Das ist in den Augsburger Klubs und Diskotheken los

Grandhotel: Zwar ist das Grandhotel im Springergäßchen kein typischer Klub, aber es ist viel mehr. Jetzt feiert die Einrichtung von Freitag bis Sonntag das Zehnjährige mit vielen Aktivitäten - auch mit Musik.

Kesselhaus: „Wonderful Days Raver" heißt es im Kesselhaus an der Riedinger Straße am Samstag. Eine Zeitmaschine soll die Gäste in die 90er-Jahre zurückversetzen. Für ein unvergessliches Erlebnis werden viele DJs sorgen, unter ihnen der berühmte Westbam , aber auch Oliver Lieb oder DJ Quicksilver. (Infos unter kesselhaus.eu)

In der Ballonfabrik in der Austraße sind am Freitag, 20.30 Uhr, Call of the Void IV, Drone, Doom und Noise zu hören. Am Samstag geht das „Deathfest Augsburg " weiter. Infos unter www.ballonfabrik.org

Zur Supermäx Rememberparty, einer einst legendären Disco in Dasing , lädt am Samstag das Spectrum in der Ulmer Straße ein. Start um 21 Uhr, als DJ dreht Markus an den Reglern.

Im City-Club am Kö legen am Freitag, 23.30 Uhr Navid, Fab und Vauh auf. Am Samstag steht ab 19.30 Uhr eine Lesung mit Max Dax auf der Programm, ab 23.30 Uhr heißt es „Save the Club".

The Ballroom Blitz ist ein Lied der Britischen Glam-Rock-Band The Sweet. Unter diesem Motto steigt am Freitag eine Party in der Soho Stage ( Ludwigstraße ) mit Dr. Dr. Robert, Sancho del Americo und Lefty Go. Ab 23 Uhr.

Das ist am Wochenende sonst noch geboten

Berufsfeuerwehr: Die Berufsfeuerwehr lädt am Sonntag zum „Tag der offenen Tür“ an die Berliner Allee. Mit vielen Aktionen auch von Freiwilligen Feuerwehren zwischen 10 bis 17 Uhr. Sogar die Kripo ist mit von der Partie und informiert zum Einbruchschutz.

„Barfuß - bedürftig – berauschend", unter diesem Motto gibt es einen Rundgang am Montag zu Plätzen, an denen sich Menschen Räume erschlossen haben, um einen gemeinsamen Lebensentwurf zu verwirklichen. Treffpunkt 17 Uhr im Innenhof der Barfüßerkirche.

Am Mittwoch geht es um „Seidenes und Halbseidenes" und Johann Simon Reitmayr und die Seidenfabrikation in Augsburg . Zu erleben im Stadtarchiv Augsburg , zum Kammgarnquartier 11. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch geht es um „Seidenes und Halbseidenes“ und und die Seidenfabrikation in . Zu erleben im Stadtarchiv , zum Kammgarnquartier 11. Der Eintritt ist frei. Tanztheater: In der St. Anna Kirche steht am Sonntag ein besonderes Programm an: „Skulptur eines Engels“ heißt das Tanztheater, inszeniert von Daniel Zaboj, das um 18 Uhr beginnt. (Tickets unter www.ticket-regional.de)

In der St. Anna Kirche steht am Sonntag ein besonderes Programm an: „Skulptur eines Engels" heißt das Tanztheater, inszeniert von Daniel Zaboj, das um 18 Uhr beginnt. (Tickets unter www.ticket-regional.de)

Tanzen im Gemeindesaal? Warum nicht! Am Freitag, 20.15 Uhr, lädt St. Andreas , Eichendorffstraße zu „Wünscht euch eure Songs und tanzt Disco, Latein und Standard" bei der Ü40 Tanz-Fete.

Oder eine Plauderei auf dem Friedhof? Aber gern. Am Sonntag im Café Plaudertässchen am Protestantischen Friedhof von 15 bis 17 Uhr.

