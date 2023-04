Augsburg

vor 18 Min.

Steigende Zinsen und Kosten: Dierig legt Wohnbauprojekt in Pfersee auf Eis

Plus Das Augsburger Textil- und Immobilienunternehmen Dierig wird sein Projekt mit 211 Wohnungen vorerst nicht umsetzen. Gestiegene Kosten stünden dem Vorhaben im Weg.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

211 Wohnungen wollte das Augsburger Traditionsunternehmen, die Dierig Holding AG, direkt neben seinem Stammsitz in Pfersee bauen und damit neuen Wohnraum schaffen. Gestiegene Zinsen und Baukosten haben jetzt dazu geführt, dass das Projekt verschoben wird. Das hat das aktiennotierte Unternehmen zusammen mit seinem Geschäftsbericht für 2022 bekannt gemacht. Auch andere Bauträger haben sich bereits zu diesem Schritt entschieden – zum Nachteil der Unternehmen, aber vor allem auch der Bürgerinnen und Bürger, findet Benjamin Dierig.

Um die Wohnbebauung in Pfersee umzusetzen, hat Dierig alte und nicht sanierungsfähige Hallen aus Hochzeiten der Textilindustrie abgerissen. An dieser Stelle sollten stattdessen 211 neue Wohnungen entstehen. "Bei den aktuellen Rahmenbedingungen geht das aber nicht", sagt Benjamin Dierig. Wie lange das Projekt geschoben werden soll, könne er noch nicht sagen. 2023 werde es jedenfalls nichts mehr. In dieser Zeit erwarte er keine nennenswerten Veränderungen auf dem Markt. Was danach kommt, müsse man abwarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen