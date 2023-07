Augsburg

18:30 Uhr

"Peaches"-Betreiber Leo Dietz klagt auf mehr Corona-Hilfen vom Staat

Plus Die Firma des Augsburger Gastronomen und CSU-Politikers Leo Dietz erlitt während der Pandemie Umsatzausfälle, weil Clubs geschlossen waren. Vor Gericht geht es um viel Geld - und Details.

Von Jan Kandzora

Im "Peaches" in der Maximilianstraße geht es in diesen Tagen wieder rund. An Wochenenden ist es im Gewölbekeller oft brechend voll, die Bar zieht, wie seit Jahrzehnten, vor allem junge Menschen an, die feiern, Cocktails trinken, Spaß haben. In den Jahren der Corona-Pandemie war die Lage eine andere: Damals hatten die Clubs dicht, monatelang, manche quasi jahrelang. Viele Betroffene, auch in anderen Branchen, wären insolvent gegangen, hätte der Staat nicht mehrere umfangreiche Hilfsprogramme aufgelegt, um etwa Umsatzausfälle auszugleichen. Gastronom Leo Dietz, zugleich auch Stadtrat und CSU-Landtagskandidat, ist vor das Verwaltungsgericht gezogen, um mehr Corona-Hilfen für seine Gaststätten zu bekommen.

Konkret geht es in der Klage um die sogenannte "Überbrückungshilfe 3" für den Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021, die von der IHK München bearbeitet wurde. Der IHK fiel es also zu, Anträge zu bewilligen oder abzulehnen, daher richtet sich die Klage der "Howdy GmbH", wie die Firma hinter dem Peaches heißt, gegen sie. Wie in der Verhandlung am Mittwoch thematisiert wurde, hatte die IHK der Firma für den Zeitraum einen Betrag von etwa 370.000 Euro zugestanden, die "Howdy GmbH" hatte allerdings 426.000 Euro beantragt. Um die Differenz von etwa 56.000 Euro dreht sich das Verfahren vor der 6. Kammer des Verwaltungsgerichtes, also um die Frage, ob diese Summe dem Gastronomie-Unternehmen zusteht oder nicht.

