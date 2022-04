Augsburg

vor 2 Min.

Krach im Bündnis: Das Klimacamp entzweit CSU und Grüne

Die Diskussionen um das Klimacamp am Moritzplatz nehmen zu. Der politische Streit um das Camp ist entbrannt.

Plus Die Grünen in Augsburg gehen auf Konfrontation zu Aussagen von OB Eva Weber, die sich von den Klimacampern distanziert. So sehen andere Fraktionen im Rathaus die Lage.

Die politischen Diskussionen um die Zukunft des Klimacamps in Augsburg gewinnen an Schärfe. Das Thema entwickelt sich zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung im Regierungsbündnis von CSU und Grünen. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) kritisiert die Klimacamper scharf. Die Grünen stärken den Aktivisten den Rücken. "Wir Grüne sehen das Klimacamp als wichtigen Akteur der Klimagerechtigkeitsbewegung", heißt es. Die Rathaus-Opposition sieht Risse im Bündnis. Für das Klimacamp selbst gibt es Unterstützung und Ablehnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen