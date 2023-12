Polizei rechnet wegen Demo am Samstag mit größeren Verkehrsbehinderungen

Augsburg wird am Samstag Schauplatz einer größeren Demonstration. Es dürfte von Nachmittag bis Abend im ganzen Stadtgebiet zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Wegen einer Demonstration wird es in Augsburg am Samstagnachmittag wohl zu weitreichenden Einschränkungen im Verkehr kommen. Wie die Polizei mitteilt, ist zwischen 16 und 20 Uhr mit Behinderungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen. Da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß und mit Traktoren unterwegs seien, würden mehrere Verkehrssperrungen notwendig. Veranstalter der Demonstration ist das Bürgerforum Schwaben, das ursprünglich Kundgebungen gegen die Politik während der Corona-Pandemie organisierte. Diesmal sind jedoch auch Landwirte aufgerufen – laut Stadt sind 500 Personen angekündigt, nach Angaben der Veranstalter sollen rund 200 Traktoren und Lkw mitfahren.

Wie die Polizei mitteilt, startet der Fahrzeug-Korso um 16 Uhr auf dem Messeparkplatz Richtung Innenstadt, auf Höhe Königsplatz schließen sich dann Fußgängerinnen und Fußgänger an. Nach einer gemeinsamen Route durch das Stadtzentrum trennen sich die beiden Züge dann am Ulrichsplatz. Die Polizei rechnet insbesondere mit Einschränkungen in Rumplerstraße, Haunstetter Straße Richtung Schaezlerstraße, Klinkerberg, Volkhart-, Ludwig- und Karolinenstraße Richtung Ulrichsplatz, und von dort wieder Richtung Messe. Es sei jedoch im gesamten weiteren Innenstadtbereich und auch im öffentlichen Personennahverkehr mit Behinderungen zu rechnen.