"Keine Ausreden mehr": Ex-"Corona-Demos" finden nur noch monatlich statt

Nach 100 Kundgebungen weichen die Organisatoren der einstigen "Corona-Demos" in Augsburg vom Wochen-Rhythmus ab. Ihre Themen hatten sich zuletzt verändert.

Die einstigen "Corona-Demos" in Augsburg finden künftig nur noch monatlich statt. Dies hat das Bürgerforum Schwaben, in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) ansässig und seit Beginn der öffentlichen Kundgebungen verantwortlich, im sozialen Netzwerk Telegram bekannt gegeben. Bis Ende Oktober war Augsburg wöchentlich zum Schauplatz der Demonstrationen geworden, deren inhaltliche Schwerpunkte sich in den vergangenen Monaten zunehmend verlagert hatten – weg von der Pandemie, hin zu Themen wie Asylpolitik, Altersarmut, Bargeld-Abschaffung oder Krieg.

Ehemalige "Corona-Demos" in Augsburg finden monatlich statt

Wie die Organisatoren nun auf Telegram mitteilten, sei der Demo-Umzug Ende Oktober der 100. gewesen – und gleichzeitig der letzte wöchentliche. "Künftig einmal im Monat. Da gibt es keine Ausrede mehr", hieß es in der Ankündigung. Demnach sollen die Demonstrationen immer am letzten Samstag im Monat stattfinden, Startpunkt sind jeweils Moritz- oder Königsplatz. Das Bürgerforum Schwaben bezeichnet sich selbst als "überparteilich, aber nicht unpolitisch". (kmax)