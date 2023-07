Premiere zur Radlwoche: Innenstadt wird Schauplatz eines Radrennens

In Augsburg steht die fünfte Radlwoche an. Zum Programm gehört erstmals ein Innenstadtkriterium – und damit ein sportliches Highlight. Es kommt zu Einschränkungen.

Vieles, was Augsburg in der kommenden Woche erwartet, ist schon bekannt. Zum fünften Mal steht ab Montag, 3. Juli, in der Stadt die Radlwoche an. An verschiedenen Stellen soll sich dabei alles ums Radeln drehen, die Stadt hat nach eigenen Angaben ein abwechslungsreiches Programm mit Touren, Sicherheitstrainings, Podiumsdiskussionen, Schnitzeljagd, einem Lastenradrennen und vielem mehr geplant. So weit, so bewährt. Doch am vorletzten Tag der Radlwoche ist eine Premiere geplant – und mit ihr ein echtes sportliches Highlight.

Augsburger Radlwoche dauert vom 3. bis zum 9. Juli

Am Samstag, 8. Juli, wird das Augsburger Zentrum Schauplatz des ersten Innenstadtkriteriums. Die Rundrennen, von 13 bis 21 Uhr angesetzt, sollen in der Maxstraße beginnen und enden. Die 1,3 Kilometer lange Route verläuft von der südlichen Maximilianstraße über die Weite Gasse, Konrad-Adenauer-Allee und Hallstraße zurück in die Maximilianstraße. Teilnehmen können sowohl Hobby-Fahrer als auch Profis, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Kinder bis zehn Jahre starten um 15.20 Uhr (Anmeldung vor Ort), Hobby-Radlerinnen und Radler ab Jahrgang 2004 um 15.40 Uhr (Anmeldung bis 5. Juli über die Homepage der Stadt). Die Rennen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Radsport-Lizenz in den Klassen U11, U13, U15, U17, U19, Damen Elite und Herren Elite/KT finden ab 13 Uhr über den Tag verteilt bis in den Abend statt (Anmeldung bis 5. Juli über die Homepage der Stadt). Helm ist jeweils Pflicht.

Wegen des Rennens kommt es am 8. Juli ab den frühen Morgenstunden zu Einschränkungen in der Innenstadt. Nach Angaben der Stadt werden ab 6.30 Uhr entlang der Strecke die Absperrungen aufgebaut. Die Rennen ab 13 Uhr dauern je nach Altersgruppe zwischen 20 und 90 Minuten. Bis 22 Uhr sollen die Absperrungen abgebaut sein. Eine Zufahrt zu privaten Parkplätzen, Tiefgaragen und Parkhäusern ist laut Stadt zu bestimmten Zeiten möglich: vor Beginn des Rennens um 13 Uhr, in den Pausen zwischen den Rennen (13.50 bis 14.10 Uhr; 15.05 bis 15.20 Uhr; 16.30 bis 16.45 Uhr; 17.45 bis 19 Uhr) und ab 20.45 Uhr. Entlang der Rennstrecke gilt ein absolutes Park- und Halteverbot zwischen 6.30 und 23 Uhr.

Stadtzentrum wird am 8. Juli Schauplatz des ersten Innenstadtkriteriums

Das Programm der Radlwoche, die bis zum 9. Juli dauert, umfasst mehr als 20 Veranstaltungen. Für die meisten ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Radlnacht wie in vergangenen Ausgaben wird es 2023 nicht geben. Nähere Informationen zu Radlwoche und Innenstadtkriterium sind im Internet unter www.augsburg.de/radlwoche zu finden. (AZ)