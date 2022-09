Stadt Augsburg möchte für Radlwoche mobilisieren

Zwischen dem 16. und 24. September gibt es viele Aktionen im Stadtgebiet. Zudem werden die erfolgreichsten Teilnehmer beim Stadtradeln ausgezeichnet.

Augsburg radelt, es gibt immer mehr Radfahrerinnen und Radfahrer. Dies führt auch immer wieder zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Die Stadt Augsburg wirbt für mehr Respekt auf allen Seiten, einen Beitrag soll die traditionelle Radlwoche leisten. Sie findet von Freitag, 16. September, bis Samstag, 24. September, statt. Auf eine Veranstaltung, die in früheren Jahren tausende Teilnehmer anzog, muss jedoch verzichtet werden: Die Radlnacht ist ersatzlos gestrichen.

Zum Auftakt der Radlwoche gibt es ein Frühstück für Radler

Die Radlwoche setzt auf ein breit gefächertes Programm: Serviceangebote und sportliche Aktionen sind vorgesehen. Einen Radlcheck gibt es an beiden Samstagen, 17. und 24. September, jeweils von 10 bis 16 Uhr am Königsplatz. Am Sonntag, 18. September, geht es von 10 bis 18 Uhr am Königsplatz um Lastenräder, es sind Rennen geplant. Gleich zum Start am Freitag, 16. September, wird der ein oder andere Radler an verschiedenen Orten in der Stadt ab 7. 30 Uhr mit einem Fahrrad-Frühstück überrascht. Am Mittwoch, 21. September, soll es ab 17 Uhr ein Feierabend-Radler geben.

Neue Radwege gibt es in der Neusässer Straße. Foto: Klaus Rainer Krieger

Vom 2. bis 22. Juli haben sich rund 4900 Augsburgerinnen und Augsburger an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses beteiligt. Jeder geradelte Kilometer zählte. Insgesamt sind die Teilnehmer mehr als 947.000 Kilometer gefahren. Es ist das bislang beste Ergebnis in Augsburg. Teams und Einzelpersonen werden ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am Samstag, 24. September, von 10 bis 12 Uhr auf der Bühne am Königsplatz statt.

