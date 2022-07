Augsburg

12:00 Uhr

Prozess um ersticktes Baby: Mutter erzielt Teilerfolg bei Revision

Plus Nachdem eine junge Augsburgerin wegen Totschlags an ihrem Baby verurteilt worden war, legte ihr Anwalt Revision ein. Was geschah wirklich an jenem Abend?

Von Ina Marks

Eine 25 Jahre alte Augsburgerin ist im vergangenen November vor dem Landgericht wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Zudem ordnete das Schwurgericht die Unterbringung von Sabrina N. (Name geändert) in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die junge Frau in der Nacht auf den 23. September 2018 die nur neun Wochen alte Tochter erstickt hatte. Ihr Verteidiger, der Augsburger Moritz Bode, legte nach der Entscheidung Revision ein – und erzielte beim Bundesgerichtshof einen Teilerfolg.

