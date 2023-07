Quecksilber-Belastung im Hotel auf dem AKS-Gelände führt zu Klageflut

Plus Ein neues Hotel im Kesselhaus hat ein Problem mit Quecksilber und kann seit über einem Jahr nicht eröffnen. Am Landgericht Augsburg gibt es mehr als 100 Verfahren zu dem Fall.

Die Internetseite des Hotels steht längst bereit. "Gastfreundschaft ist unser Ding", steht dort, es sind typische, einladende Worte von Betreibern, um Gäste zu locken. Wer allerdings ein Zimmer im "Loginn Hotel Augsburg" buchen möchte, kommt nicht weit. "Anreise nicht möglich", heißt es auf dem Bereich der Homepage, der für Reservierungen vorgesehen ist, die einzelnen Datumseinträge im Kalender sind mit einem roten Strich markiert. Das neue Hotel auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei (AKS), das in das denkmalgeschützte Kesselhaus integriert ist, konnte bislang aufgrund eines Quecksilberschadens nicht öffnen. Es ist ein Fall, der für die Beteiligten unangenehm ist und ins Geld geht – und inzwischen zu einer Klageflut am Augsburger Landgericht geführt hat.

Wie berichtet, ist das Projekt im historischen Gebäude aus den 1930er-Jahren, einem der markantesten Bauwerke im Augsburger Textilviertel, nach einer aufwendigen und kostspieligen Sanierung eigentlich bereits nahezu fertiggestellt worden. Zimmer, Küche, Lobby sind eingerichtet, im Fitnessraum stehen die Sportgeräte. Doch kurz vor der geplanten Eröffnung im Mai 2022 wurde in einem Teilbereich des Kesselhauses das giftige Schwermetall Quecksilber festgestellt, nach Informationen unserer Redaktion fiel der mögliche Austritt bei der Reinigung eines verbliebenen Messschreibers auf; ein herber Schlag für das Projekt. Zwar ist der Schaden räumlich begrenzt, dem Vernehmen nach betrifft er lediglich die gastronomischen Bereiche, aber seither verzögert sich die Eröffnung des Hotels, zu dem neben dem historischen Kesselhaus auch ein Neubau gehört und das mit 159 Zimmern eines der größten in Augsburg wird. Es bedarf schwieriger Reinigungsarbeiten und Kontrollmessungen, einer Beteiligung der Behörden wie des Umweltamtes und möglicherweise weiterer Bauarbeiten.