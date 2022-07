Augsburg

vor 42 Min.

Radweg schafft Platz für Fahrräder auf der Neuburger Straße

Auf der Neuburger Straße nördlich des Schlößle sollen nun Fahrradspuren entstehen. In jede Richtung entfällt eine Autospur.

Plus Auf der Hauptverkehrsstraße in Lechhausen fällt versuchsweise je eine Autospur zugunsten eines Radwegs weg. Damit wird eine Lücke geschlossen.

Von Stefan Krog

Die Stadt setzt ihre Reihe von versuchsweise eingerichteten Fahrradwegen auf Hauptstraßen fort: Auf der Neuburger Straße in Lechhausen wird ab 1. August in jede Richtung eine Autospur wegfallen und probehalber durch einen Radweg ersetzt werden. Die Stadt hatte den Verkehrsversuch eigentlich schon im vergangenen Jahr durchführen wollen, die Aktion dann aber wegen der Baustelle in der Stadtbachstraße verschoben.

