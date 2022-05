Der Radweg in der Frölichstraße soll zur Dauerlösung werden

Die Stadt Augsburg zieht nach einem Jahr mit dem versuchsweisen Radweg in der Frölichstraße eine positive Bilanz. Offen ist, wie es in der Hermanstraße weitergeht.

Der vor einem Jahr versuchsweise in der Frölichstraße eingerichtete Radweg soll dauerhaft kommen. Das will Baureferent Gerd Merkle (CSU) dem Bauausschuss des Stadtrats am kommenden Donnerstag vorschlagen. Weil zwischen Schaezler- und Viktoriastraße einige Stellplätze für Autos wegfielen, gab es zwar vereinzelt Beschwerden. Die Zahl der positiven Rückmeldungen zum Radweg-Lückenschluss auf der von Schülern und Schülerinnen viel genutzten Straße hätten aber überwogen.

Die Frölichstraße in Augsburg bekommt dauerhaften Radweg

Darum, so die Stadt, sehe man keine Hindernisse. Einstweilen bleiben die gelben Markierungen, weil die Stadt erwägt, eine ohnehin anstehende Fahrbahnsanierung zeitlich vorzuziehen, um nicht zweimal hintereinander markieren zu müssen. Zudem soll auf Höhe der Einmündung Burgkmairstraße eine Mittelinsel für den querenden Fußverkehr gebaut werden.

Noch offen ist, wie die Stadt in der Hermanstraße weiter vorgehen will. Hier läuft der Verkehrsversuch mit dem Radweg seit Sommer 2021, sodass der Versuchszeitraum noch läuft. In der Hermanstraße hatte es, nicht zuletzt wegen der weggefallenen Stellplätze vor dem Hermanfriedhof und ungeachtet neuer Stellplätze in der benachbarten Ladehofstraße, deutlich mehr Widerstand gegeben. (skro)