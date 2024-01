Rasante Tanzeinlagen bietet der FFC beim Start in die närrische Saison

Mit einem abwechslungsreichen Programm samt Inthronisation läutet der FFC die fünfte Jahreszeit ein. Hinter dem Tanz- und Unterhaltungsprogramm steckt harte Arbeit.

In Pailletten, mit Glitzer und Konfetti tanzten die Mitglieder der Garde des Faschings- und Freizeitclubs Augsburg (FFC) am Samstag in die diesjährige Faschingssaison. Unter dem Motto "Best of Dance Movies" präsentierten die aktiven Mitglieder des Faschingsvereins ein Tanz- und Unterhaltungsprogramm, das es in sich hatte. Von den jüngsten Tänzerinnen der "Youngsters" Kindergarde bis hin zu den Tänzern des Männerballetts heizten die Faschingsnarren dem Publikum zu den berühmtesten Hits der Filmmusik ein.

Mit dem Inthronisationsball geht es für den FFC richtig los: "Heute wird das diesjährige Prinzenpaar offiziell ins Amt gehoben, das ist für uns auch der Startschuss in die Saison", berichtet der Vereinspräsident Jochen Heckel. Seit vergangenem Mai arbeiten die Mitglieder der Garde nun bereits an den Choreografien und den Kostümen. "Euer Applaus ist der Lohn für die vielen Proben und die harte Arbeit, die hinter dem heutigen Programm steckt", begrüßte der Präsident das Publikum zu Beginn des Abends. Etwa 90 Gäste kamen zum Ball und füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Der Inthronisationsball wurde wie jedes Jahr im Saal des Hubertushofs in der Firnhaberau veranstaltet.

Zwischen den Tanzeinlagen der Garde gab es auch etwas auf die Ohren. Das Gesangsduo "It Takes Two" sorgte an dem Abend mit Hits von Sinatra, Joe Cocker und Co. dafür, dass sich auch das Publikum auf die Tanzfläche traute. Um 20 Uhr begann der offizielle Teil des Abends. Das alte Prinzenpaar Theresa Heckenstaller und Maximilian Rudisch überreichte feierlich das Zepter an die Nachfolger Vanessa Blaha und Domenico Fragasso und auch die Jugendprinzessin der Youngsters Laura-Marie Kienberger wurde ausgezeichnet. Mit gerade einmal zehn Jahren ist Laura die diesjährige Faschingsprinzessin und steht beim Tanzprogramm daher auch im Fokus. Das ist nicht nur für die Kleinen aufregend. Mutter Ricarda Kienberger ist nach dem Auftritt der Youngsters begeistert: "Ich finde es ganz toll, was die Choreografinnen mit den Kleinen auf die Beine stellen. Für mich ist das natürlich auch emotional", so die stolze Mama. Viele der Angehörigen sind selbst im Faschingsverein groß geworden und geben die Tradition an ihre Kinder weiter. "Ich bin selbst im FFC aufgewachsen und so bekam irgendwann auch Laura Lust, mitzutanzen", erzählt Ricarda Kienberger.

Den Höhepunkt des Abends bildet das Programm der FFC-Tanzgarde. Mit der frischgebackenen Prinzessin Vanessa Blaha im Mittelpunkt präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer eine rasante Choreo nach der anderen. Von Cowboys über Rockabilly bis hin zum 80er-Jahre Aerobic-Style ist im diesjährigen Programm alles geboten. Die Garde absolvierte etliche Kostümwechsel und akrobatische Figuren in Sekundenschnelle und riss das Publikum in ihren Bann. Mit Technik, Kostümen, Choreografen und Garde seien an der Show etwa 60 Mitglieder und Helfende beteiligt, schätzt Präsident Jochen Heckel. "Am wichtigsten ist aber natürlich der Spaß an der Sache. Das steht immer im Mittelpunkt", betont er. Wer sich gern im Faschingsverein einbringen möchte, sich aber nicht unbedingt in der Garde sieht, kann auch als Techniker oder Organisator mithelfen. "Wir finden für jeden, der mitmachen möchte, einen Platz, bei uns gibt es immer was zu tun", berichtet der Präsident.

Info: Am 13. Januar kann man den Auftritt der FFC-Showtanzgruppe beim gemeinsamen Gardetreffen der Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg in der Gemeindehalle Meitingen verfolgen. Beginn ist um 13 Uhr, der Eintritt ist frei.

