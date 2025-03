Rathausplatz: Anfang 2026 sollen Ergebnisse vorliegen

Die Stadt kündigt für Anfang 2026 Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Begrünung des Rathausplatzes an. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) sagte zuletzt im Bauausschuss des Stadtrats, dass bis dahin eine Bestandsaufnahme vorgenommen und verschiedene Szenarien für Baumpflanzungen untersucht sein sollen. Auch mit bestimmten Interessengruppen sollen die Vorschläge dann diskutiert sein. Kercher verwies darauf, dass es neben planerischen und klimatischen Verhältnissen auch um die Bandbreite an Nutzungen auf dem Platz, gestalterische und technische Anforderungen sowie die Kosten gehe. „Der Glaube, ich grabe da auf und pflanze einen Baum, ist nachhaltig naiv“, so Kercher.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baumpflanzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis