Augsburg

10:42 Uhr

Die Stadt untersucht eine Bepflanzung des Rathausplatzes

Plus Eine Studie soll nun Auskunft darüber geben, wo Bäume möglich wären. Fest steht schon jetzt: Nicht alle vorgeschlagenen Standorte wären klimatisch auch nötig.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt will nun in einer Machbarkeitsstudie untersuchen, wie der Rathausplatz so umgestaltet werden könnte, dass er an den Klimawandel besser angepasst ist. Dies schließt eine Bepflanzung mit Bäumen, wie sie die Alt-Augsburg-Gesellschaft im Frühjahr ins Spiel gebracht hatte, mit ein. Baureferent Steffen Kercher betont, dass ein Schnellschuss bei dem Thema verfehlt wäre. "Wir müssen alle Anspräche und alle Gruppen im Auge haben", so Kercher. Christkindlesmarkt, Gastronomieflächen, aber auch Feuerwehranfahrtszonen und Sichtachsen müssten berücksichtigt werden.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft hatte im April vorgeschlagen, den Rathausplatz entlang des Verwaltungsgebäudes mit einer Baumreihe zu versehen und an der gerundeten Platzkante entlang der Philippine-Welser-Straße einige größere Bäume zu pflanzen. Damit werde der Platz besser gestaltet und an heißen Tagen angesichts der unverschatteten Platzfläche im Zentrum überhaupt nutzbar, so die Alt-Augsburg-Gesellschaft. Der Vorstoß erhielt postwendend Unterstützung der Regierungskoalition im Stadtrat.

