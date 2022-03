Essen gehen in Augsburg: Eine Auswahl an Restaurants

Augsburg bietet viele Möglichkeiten zum Essengehen. Hier finden Sie eine Auswahl an Restaurants in der Innenstadt, Pfersee und Lechhausen.

Augsburg hat kulinarisch einiges zu bieten - allein bei Tripadvisor.de sind mehr als 440 Restaurants, Bars und Cafés gelistet. Hier in diesem Artikel finden Sie eine Übersicht zu den am besten bewerteten Restaurants in besonders beliebten Stadteilen in Augsburg.

Beste Restaurants in Augsburg: Die Sterne-Restaurants

Augsburg hat zwei Restaurants, die mit einem (oder zwei) Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden. Das Maximilian°s wird außerdem im Guide empfohlen. Hier stellen wir Ihnen die Restaurants kurz vor:

August

Neben den zwei Michelin-Sternen wurde das Restaurant August mit 17 Punkten und drei Hauben im Gault Millau ausgezeichnet. Das Restaurant befindet sich in der Innenstadt von Augsburg in der denkmalgeschützten Haag-Villa.

Zwei Michelin-Sterne

Küche : Kreativ

: Kreativ Küchen-Chef: Christian Grünwald

Guide Michelin : Eine "von eigenen Gedanken geprägte Küche , die man in dieser Form wohl kein zweites Mal findet."

: Eine "von eigenen Gedanken geprägte , die man in dieser Form wohl kein zweites Mal findet." Anfahrt : Johannes-Haag-Straße 14, Augsburg , 86153

: 14, , 86153 Reservierungen : 0821/35279

Sartory

Das Sartory ist das hoteleigene Restaurant des "Maximilian's" und bietet Platz für 24 Gäste. Das Restaurant wurde nach Johann Georg Sartory, dem berühmten Augsburger Küchenchef aus dem 19. Jahrhundert, benannt.

Ein Michelin-Stern

Küche : Klassisch, Modern

: Klassisch, Modern Executive Chef: Simon Lang

Guide Michelin : "Das intime kleine Gourmetrestaurant des geschichtsträchtigen Hauses, dem heutigen Hotel „Maximilian's", verbindet gelungen Eleganz mit Moderne."

: "Das intime kleine Gourmetrestaurant des geschichtsträchtigen Hauses, dem heutigen Hotel „Maximilian's", verbindet gelungen Eleganz mit Moderne." Anfahrt : Maximilianstraße 40, Augsburg , 86150

: 40, , 86150 Reservierungen : 0821/50360

Maximilian°s

Küche : International, Regional

: International, Regional Guide Michelin : "Ein trendig-urbanes Restaurant , in dessen Showküche neben Klassikern auch moderne Gerichte entstehen."

: "Ein trendig-urbanes , in dessen Showküche neben Klassikern auch moderne Gerichte entstehen." Anfahrt : Maximilianstraße 40, 86150 Augsburg

: 40, 86150 Reservierungen : 0821/5036650

Restaurants in Augsburg: Tipps zum Essengehen

In Augsburg gibt es einige Restaurants, die ein günstiges Mittagsangebot haben. Selbst getestet wurden die Mittagsmenüs im Sangam, Kurofune, Manyo und Posseidon. Mit Getränken können Sie hier teilweise unter 15 Euro pro Person essen gehen. Fragen Sie einfach beim Restaurant Ihrer Wahl nach.

Restaurants: Wo kann man in Augsburg gut essen gehen?

Laut Tripadvisor.de sind das die Top 10 Restaurants in Augsburg:

1. SteakManufaktur

Küche : Steakhaus

: Steakhaus Anfahrt : Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg

: Schertlinstraße 23, 86159 Reservierungen : 0821/78088800

2. Michelangelo

Küche : Pizzeria

: Anfahrt : Donauwörther Str. 47, 86154 Augsburg

: Donauwörther Str. 47, 86154 Reservierungen : 0821/415637

3. Trattoria Pizzeria Crudo

Küche : Pizzeria

: Anfahrt : Gögginger Str. 82, 86159 Augsburg

: Gögginger Str. 82, 86159 Reservierungen : 0821/34731632

4. Perlach Acht

Küche : saisonal

: saisonal Anfahrt : Am Perlachberg 8, 86150 Augsburg

: Am Perlachberg 8, 86150 Reservierungen : 0821/24805265

5. Berghof

Küche : bayerisch

: bayerisch Anfahrt : Bergstraße 12, 86199 Augsburg

: Bergstraße 12, 86199 Reservierungen : 0821/9984322

6. Restaurant Symposium

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Gögginger Str. 82, 86159 Augsburg

: Gögginger Str. 82, 86159 Reservierungen : 0821/5976319

7. Shushu Falafel

Küche : syrisch

: syrisch Anfahrt : Karlstraße 2, 86150 Augsburg

: 2, 86150 Reservierungen : 0821/50866444

8. Azsteakas

Küche : Steakhaus

: Steakhaus Anfahrt : Ludwigstraße 19, 86152 Augsburg

: 19, 86152 Reservierungen : 0821/42070936

9. Nikos Tavernaki

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Mittlerer Lech 45, 86150 Augsburg

: Mittlerer 45, 86150 Reservierungen : 0821/3494394

10. Ratskeller Augsburg

Küche : süddeutsch

: süddeutsch Anfahrt : Rathausplatz 2, 86150 Augsburg

: Rathausplatz 2, 86150 Reservierungen : 0821/31988238

9 Bilder Diese Restaurants haben 2021 zugemacht oder den Besitzer gewechselt Foto: Klaus Rainer Krieger

Essen gehen in Augsburg: Fünf Restaurants in der Innenstadt

Lustküche (4,7 Sterne)

Küche : europäische Küche

: europäische Anfahrt : Mittlerer Lech 23, 86150 Augsburg

: Mittlerer 23, 86150 Reservierungen : 0821/7808422

Restaurant Die Ecke (4,7 Sterne)

Küche : regional und saisonal

: regional und saisonal Anfahrt : Elias-Holl-Platz 2, 86150 Augsburg

: Elias-Holl-Platz 2, 86150 Reservierungen : 0821/510600

CÔCÔ - Sushi & Asia Fusion (4,7 Sterne)

Küche : japanisch

: japanisch Anfahrt : Kapuzinergasse 24, 86150 Augsburg

: Kapuzinergasse 24, 86150 Reservierungen : 0821/40857227

El Rincon (4,7 Sterne)

Küche : Steakhaus

: Steakhaus Anfahrt : Predigerberg 10, 86150 Augsburg

: Predigerberg 10, 86150 Reservierungen : 0821/44924094

Spiesswerk (4,6 Sterne)

Küche : Bar und Grill

: Bar und Grill Anfahrt : Ludwigstraße 21, 86152 Augsburg

: 21, 86152 Reservierungen : 0821/78088802

Die besten Restaurants in Augsburg Lechhausen

Hier finden Sie fünf Restaurants in Augsburg Lechhausen - geordnet anhand der Google-Rezensionen.

Restaurant Meteora (4,6 Sterne)

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Neuburger Str. 45, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 45, 86167 Reservierungen : 0821/792599

Cacvos by Zachos Restaurant (4,6 Sterne)

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Dr.-Nick-Straße 13, 86165 Augsburg

: Dr.-Nick-Straße 13, 86165 Reservierungen : 0821/44946625

Kösem Restaurant (4,5 Sterne)

Küche : türkisch

: türkisch Anfahrt : Derchinger Str. 37, 86165 Augsburg

: Derchinger Str. 37, 86165 Reservierungen : 0821/45069880

Bistro Schmankerl am Eck (4,5 Sterne)

Küche : tschechisch

: tschechisch Anfahrt : Neuburger Str. 149, 86167 Augsburg

: Neuburger Str. 149, 86167 Reservierungen : 0821/5699413

Rosenstüble (4,4 Sterne)

Küche : deutsch

: deutsch Anfahrt : Humboldtstraße 26, 86167 Augsburg

: Humboldtstraße 26, 86167 Reservierungen : 0821/722177

Innenstadt: Restaurants in der Maximilianstraße in Augsburg

Hier finden Sie die bestbewerteten Restaurants in der Maximilianstraße in Augsburg:

Santé (4,9 Sterne)

Küche : orientalisch-saisonal

: orientalisch-saisonal Anfahrt : Maximilianstraße 77, 86150 Augsburg

: 77, 86150 Reservierungen : 0821/514665

Mille Miglia Augsburg (4,5 Sterne)

Küche : italienisch

: italienisch Anfahrt : Maximilianstraße 55, 86150 Augsburg

: 55, 86150 Reservierungen : 0821/3498349

BOB'S Punk Rock Pizzeria & Bierbar (4,5 Sterne)

Küche : Pizzeria

: Anfahrt : Maximilianstraße 61, 86150 Augsburg

: 61, 86150 Reservierungen : 0821/50474947

Studio Napoli (4,5 Sterne)

Küche : italienisch

: italienisch Anfahrt : Maximilianstraße 67, 86150 Augsburg

: 67, 86150 Reservierungen : 0821/81549940

Restaurant Poseidon (4,4 Sterne)

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Maximilianstraße 66, 86150 Augsburg

: 66, 86150 Reservierungen : 0821/152966

Restaurants in Augsburg Pfersee - eine Übersicht

Restaurant Rubikon (4,8 Sterne)

Küche : deutsch und Balkan

: deutsch und Anfahrt : Hessenbachstraße 13, 86157 Augsburg

: Hessenbachstraße 13, 86157 Reservierungen : 01605959079

Noon Mirch Augsburg (4,8 Sterne)

Küche : indisch

: indisch Anfahrt : Augsburger Str. 39, 86157 Augsburg

: Augsburger Str. 39, 86157 Reservierungen : 0821/4206789

Goldener Stern (4,8 Sterne)

Küche : regional

: regional Anfahrt : Kazböckstraße 8, 86157 Augsburg

: Kazböckstraße 8, 86157 Reservierungen : 017621911253

OSKAR's Tantuni Food (4,8 Sterne)

Küche : türkisch

: türkisch Anfahrt : Löwenstraße 2, 86157 Augsburg

: Löwenstraße 2, 86157 Reservierungen : 0821/41904910

Restaurant Akropolis Pfersee (4,6 Sterne)

Küche : griechisch

: griechisch Anfahrt : Leitershofer Str. 68, 86157 Augsburg

: Leitershofer Str. 68, 86157 Reservierungen : 0821/74907055

Osteria Kuckuck (4,6 Sterne)

Küche : italienisch

: italienisch Anfahrt : Uhlandstraße 35, 86157 Augsburg

: Uhlandstraße 35, 86157 Reservierungen : 0821/544682

Restaurant Madame Kim & Monsieur Minh (4,5 Sterne)

Küche : vietnamesisch

: vietnamesisch Anfahrt : Deutschenbaurstraße 2, 86157 Augsburg

: Deutschenbaurstraße 2, 86157 Reservierungen : 0821/45077877

Il Sorriso (4,5 Sterne)

Küche : italienisch

: italienisch Anfahrt : Augsburger Str. 38, 86157 Augsburg

: Augsburger Str. 38, 86157 Reservierungen : 0821/4481830

Zum Bayern-Kini (4,5 Sterne)

Küche : deutsch

: deutsch Anfahrt : Deutschenbaurstraße 34, 86157 Augsburg

: Deutschenbaurstraße 34, 86157 Reservierungen : 0821/524255

Churrascaria-Steakhouse (4,4 Sterne)

Küche : Steakhaus

: Steakhaus Anfahrt : Graf-Bothmer-Straße 8, 86157 Augsburg

: 8, 86157 Reservierungen : 0821/65059666

Falls wir ein Restaurant im Ranking übersehen haben, dann geben Sie uns Bescheid. Wir fügen es zur Liste hinzu. (AZ)