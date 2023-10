Augsburg

13:47 Uhr

Riesenandrang am Wochenende: "Die Dult ist sexy"

Der Andrang auf der Dult war am Auftakt-Wochenende riesig. Bereits am Samstag war jede Menge los.

Plus In Zeiten von Einkaufscentern und Onlinehandel zieht es die Menschen in Augsburg in ein "Kaufhaus" im Freien. Warum? Händler und Besucher haben Antworten.

Es gibt in Augsburg eine lebendige Innenstadt mit vielen Geschäften. Nahe am Zentrum liegt die City-Galerie, ein großes Einkaufscenter. Auch am Stadtrand und in Umlandgemeinden ist das Angebot riesig. Der Onlinehandel macht Druck auf den stationären Handel. Und doch gibt es auch die etwas andere Einkaufswelt. Auf einem Straßenzug zwischen Vogeltor und Jakobertor bieten Händler an Ständen ihr Sortiment an, zweimal im Jahr findet die Dult statt. Die Geschichte der Dult ist nach wie vor eine Erfolgsgeschichte. "Die Dult ist sexy", sagt ein Besucher. Warum? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Agnes und Franz Sirch aus Markt Wald sind Stammkunden auf der Dult. Foto: Silvio Wyszengrad

Seit Samstag läuft die Dult. Sie dauert bis Sonntag, 8. Oktober, und ist bis dahin täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. 125 Händler sind auf dem 1000 Meter langen Straßenzug vertreten. Bereits zur Eröffnung am Samstag ist bei gutem Wetter einiges los. Bekannt ist jedoch, dass vor allem die Sonntage ein Besuchermagnet sind. Hier drängen sich die Besucher entlang der Stände. Agnes und Franz Sirch sind vormittags am Samstag unterwegs. Für sie sei dies ein "eher ungewöhnlicher Termin", berichten die Eheleute aus Markt Wald (Landkreis Unterallgäu). Als Stammgäste der Dult bevorzugen sie in der Regel einen Wochentag. Da sei etwas weniger los und man habe mehr Möglichkeiten zum Bummeln. Dieses Mal führte sie jedoch der Weg zu einem Uhrmacher in Augsburg, "daher gibt es den Frühstart".

