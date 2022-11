Wie sieht die Zukunft der Augsburger Innenstadt aus?

Plus Die Diskussionen drehen sich um Erreichbarkeit, Aufenthaltsqualität und Attraktivität. Die Frage ist, wie viel Leben die Augsburger Innenstadt verträgt.

Wie soll die Zukunft der Augsburger Innenstadt aussehen? Wie gelingt es, Interessen von Anwohnern, Geschäftsleuten, Kunden und auswärtigen Besuchern unter einen Hut zu bringen? Das Thema kocht regelmäßig hoch. Die Stadtregierung plant, im Jahr 2023 ein umfangreicheres Konzept vorzulegen, das eine autofreie Maximilianstraße beinhaltet. Es geht um einen einjährigen Verkehrsversuch, bei dem rund 50 Stellplätze am Straßenrand wegfallen. Die Zukunft der Innenstadt entscheidet sich aber nicht an wegfallenden Parkplätzen. Darin sind sich Experten aus Kommunalpolitik und Wirtschaft einig.