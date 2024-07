Rolls-Royce testet in Augsburg Wasserstoffmotoren

Die Hallen in der Dasinger Straße 11 am Rande des Lechhauser Industriegebiets wirken unscheinbar. Auf Hochtechnologie weist zumindest äußerlich nicht viel hin. Doch an diesem Ort arbeiten rund 350 Menschen an Entwicklungen der Zukunft. Seit 2006 ist hier der Hersteller von Antriebssystemen, die Rolls-Royce-Group, tätig. Sie baut und testet vor Ort Gasaggregate, die bei Kunden zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden – sei es als Gaskraftwerk, Notstromaggregat oder Blockheizkraftwerk. Demnächst liefert der Standort Augsburg seinen ersten Motor für den Betrieb eines Blockheizkraftwerks aus, der zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben wird. Er geht an ein Pilotprojekt in Duisburg. Rolls-Royce hat mehrere Millionen in den Standort Augsburg gesteckt, um hier die Wasserstofftechnologie weiter voranzutreiben. Indirekt unterstützen die Aktivitäten vor Ort auch die Energiewende für Augsburger Bürgerinnen und Bürger.

