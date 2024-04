"Irre großes Potenzial": Stadtwerke wollen neue Wärmequellen erschließen

Bis 2040 soll das Fernwärmenetz in Augsburg deutlich größer werden, entsprechend mehr klimaneutrale Energie muss her. Ein Baustein: Abwärme aus Fabriken.

Die Stadtwerke wollen beim bis 2040 geplanten massiven Ausbau der Fernwärme in Augsburg verstärkt auf überschüssige Abwärme aus Fabriken setzen. Am Donnerstag gab der Versorger einen Ausblick auf seine Strategie zum Fernwärmeausbau in den kommenden Jahren. Wie berichtet ist geplant, das aktuell 200 Kilometer lange Fernwärmenetz bis 2040 in alle Himmelsrichtungen auszudehnen, nachdem es sich aktuell auf Innenstadt und einige Stadtviertel konzentriert. Dementsprechend wird auch der Energiebedarf steigen. Bis 2040 werden die Stadtwerke etwa eine Milliarde Euro in Netz und Erzeugungsanlagen stecken.

Energie in Augsburg: Neues Hackschnitzelkraftwerk in Lechhausen geplant

Neben einem neuen Hackschnitzelkraftwerk in Lechhausen wird es weitere Neuerungen geben. Die Stadtwerke sehen etwa Potenzial für große Wärmepumpen-Anlagen, die Energie für ganze Quartiere liefern. Geprüft werden perspektivisch auch Möglichkeiten für Geothermie und saisonale Wärmespeicher im Boden, die Energie für den Winter puffern. Auch eine weitere Power-to-Heat-Anlage (in Zeiten mit billigem überschüssigem Strom wird Wasser in einem riesigen Kessel in Lechhausen erhitzt) ist denkbar. Ein großes Thema soll zudem Abwärme sein - aktuell wird etwa die Hälfte des Bedarfs der Fernwärme aus Abwärme der Müllöfen der Abfallverwertung in Lechhausen gedeckt. Künftig sollen auch Augsburger Fabriken angezapft werden, in denen Wärme bei Produktion und Betrieb entsteht. "Wir haben in Augsburg ein irre großes Potenzial. Der Wert entspricht dem eines großen Kraftwerks, das mehrere hundert Millionen Euro kosten würde", so Stadtwerke-Vertriebsleiter Ulrich Längle. Ein Pilotprojekt soll bis 2025 zusammen mit der Augsburger Niederlassung des Motoren-Produzenten Rolls-Royce Solutions/mtu umgesetzt werden.

Abgas und Motorkühlung könnten in Augsburg Wärme liefern

Die Rolls-Royce-Group baut in Augsburg Gasaggregate, die bei Kunden zur Strom- und Wärmeerzeugung eingesetzt werden, sei es als Gaskraftwerk, Notstromaggregat oder Blockheizkraftwerk. Das Unternehmen sitzt im Lechhauser Industriegebiet, 270 Mitarbeiter sind vor Ort tätig. Bevor die Motoren ausgeliefert werden, müssen sie im Prüfstand laufen. Der während der Testläufe produzierte Strom wird schon heute ins Stadtwerkenetz eingespeist, künftig soll auch Abwärme aus dem Abgas und der Motorenkühlung aufgefangen und ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Mit der so gewonnenen Energiemenge lassen sich 500 Haushalte pro Jahr versorgen. "Solche Partnerschaften werden elementar werden", so Längle. Die Abwärme sei ja ohnehin da, künftig werde es darum gehen, sie zu nutzen. "Was an Abwärme kommt, müssen wir nicht erzeugen", so Längle. Auf diese Weise ließen sich 1500 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Rolls Royce wird etwa 800.000 Euro in einen Wärmetauscher und weitere Technik investieren und bekommt die Abwärme von den Stadtwerken vergütet. Entscheidend seien für Rolls Royce aber andere Vorteile, wie es heißt: Ohne das Projekt hätte man einen weiteren Kühlturm bauen müssen, so Tobias Schnell, Geschäftsführer von Rolls-Royce Solutions Augsburg, um die Prüfstände gleichzeitig auslasten zu können. Vor allem sei es aber wertvoll, Kunden vor Ort zeigen zu können, dass die Aggregate nicht nur Strom, sondern auch nutzbare Wärme produzieren.

Stadtwerke: Fernwärme-Anteil soll von 22 auf 56 Prozent steigen

In Augsburg wollen die Stadtwerke den Anteil der Fernwärme am gesamten Wärmebedarf der Stadt von aktuell 22 Prozent auf 56 Prozent steigern. Wärmepumpen sollen laut Wärmeplanung künftig knapp ein Viertel des Wärmebedarfs decken, der Rest soll aus Holz und anderen Formen wie Anlagen mit kombinierten Energiequellen kommen. Gas (heute 54 Prozent) und Erdöl (16 Prozent) fallen laut Planung weg. Auch die Fernwärme soll bis 2040 klimaneutral betrieben werden. Der 37-Prozent-Anteil des Erdgases von heute, der bei der Gasturbine in Lechhausen, dem Heizkraftwerk am Alten Hauptkrankenhaus und den beiden Anlagen in Pfersee-Nord und dem Hochfeld anfällt, soll auf null Prozent fallen, sodass nur noch erneuerbare Energien und Abwärme als Quellen genutzt werden. Kunden müssten sich also nicht selbst um die Dekarbonisierung ihrer Wärmeversorgung kümmern, so Längle.

Fernwärme-Versorgungsgebiet sind aktuell die Innenstadt, das Lechhauser Industriegebiet, Teile von Kriegshaber, Oberhausen, Hochfeld und Herrenbach sowie Univiertel und das Sheridan-Areal in Pfersee. In diesem Jahr ist ein Anschluss des Areals um die Eberlestraße in Pfersee-Nord vorgesehen, in den kommenden Jahren sind weitere Anschlussgebiete in Oberhausen, im Wolframviertel, im Antonsviertel und in Lechhausen vorgesehen. Perspektivisch planen die Stadtwerke Gebiete in Göggingen, Haunstetten, dem Bärenkeller und dem Textilviertel anzuschließen. Welche Quartiere konkret erschlossen werden, hängt unter anderem von deren Besiedlungsdichte ab, weil der Fernwärmeausbau relativ teuer und aufwändig ist. Vorrangig schauen die Stadtwerke auf Gebiete mit hohem Mehrfamilienhaus-Anteil. Die Nachfrage, so Längle, sei aktuell sehr hoch. "Dort, wo wir ankündigen, Fernwärme auszubauen, wird das Angebot fast ausschließlich dankend angenommen."

Im Gegenzug ist in Fernwärme-Ausbaugebieten nach und nach eine Stilllegung von Gasnetzen, wo diese in die Jahre kommen und Erneuerungen anstehen würden, geplant. Aktuell haben die Stadtwerke dies etwa 200 größeren Kunden mit zehn Jahren Vorlauf angekündigt, damit diese sich bei anstehenden Heizungswechseln darauf einstellen können. Es werde auf die Schnelle aber niemandem das Gas abgedreht. Allerdings ist auch absehbar, dass sich die Zahl dieser Kunden erhöhen wird.