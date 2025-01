Runder Tisch ringt nach Schlacht-Stopp um Lösungen

Ludwig Mayer ist Metzgermeister und gelernter Bundeswehrfeldkoch. Er kennt sein Handwerk. Seine Fleischerei in der Ulmer Straße 23 gibt es seit 1886, das Unternehmen hat er längst an seine Tochter weitergegeben. Doch eine solche Berufsbiografie geht ja nicht einfach mit in Rente. Er verfolgt die Debatte um den Schlachthof intensiv. Schließlich war er bei der Gründung des heutigen „Kompaktschlachthofs“ in der Proviantbachstraße einer von etwa 50 Kollegen, die die Einrichtung zur Versorgung der Region und als Alternative zur verbotenen eigenen Schlachtung initiiert hatten. Dass das Veterinäramt vor vier Wochen die Schweinetötung verboten hat, besorgt ihn. „Das könnte das komplette Aus bedeuten. Eine Lösung muss doch möglich sein“, erklärte der 74-Jährige im Korridor der Fleischerschule an der Proviantbachtstraße.

