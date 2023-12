Schauspielerin Natalie Hünig sucht palästinensischen Partner für Schulprojekt

Die Augsburger Jüdin will Jugendlichen einen umfassenden Blick auf den Nahost-Konflikt geben und ein funktionierendes Miteinander aufzeigen. Ein Projekt nimmt sie sich als Vorbild.

Mit ihrer Rede auf der Solidaritätskundgebung für Israel Ende Oktober hat Natalie Hünig, Schauspielerin am Staatstheater Augsburg, viele Menschen berührt. Die Schilderungen und Gedanken der Jüdin, Tochter einer israelischen Mutter und Enkelin von Holocaust-Überlebenden, trafen den Nerv der Zuhörer. Künftig will Hünig noch mehr über den Nahost-Konflikt, den 7. Oktober und über den Krieg in Gaza sprechen - vor allem mit jungen Menschen. Sie will ein friedenspädagogisches Projekt, das Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann in Berlin entwickelt haben, nach Augsburg holen. Dafür sucht sie einen Tandempartner mit palästinensischen Wurzeln.

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober habe sie sich wie gelähmt gefühlt. Nun will Hünig aktiv werden. "Viele Jugendliche beziehen ihr Wissen und Weltbild nicht aus den klassischen Medien, sondern aus TikTok", sagt sie. Dort würde in Beiträgen gehetzt, die Vorfälle vom 7. Oktober sogar geleugnet, so Natalie Hünig. In vielen sozialen Medien werde eine Eindimensionalität vorgetäuscht, die dem Themenkomplex Israel und Palästina nicht "im Ansatz gerecht" werde und die einer Polarisierung Vorschub leiste.

Muslimisches und jüdisches Leben in Deutschland sind das Thema

Die Methode der "Trialoge", die die Deutsch-Palästinenserin Jouanna Hassoun und der jüdische Deutsche Shai Hoffmann in Berlin entwickelt haben, spricht die Augsburgerin an. In dem Berliner Projekt werde über muslimisches und jüdisches Leben in Deutschland gesprochen, es gehe um Verständnis und Empathie. Hünig gefällt, dass dabei ein "Brave Space" kreiert werde, in dem Jugendliche ihre Gedanken und Gefühle teilen könnten, für die im Schulalltag kein Platz sei. Brave oder Braver Space sind Räume, in denen Unstimmigkeiten zugelassen werden, die aber auch sichere und schützende Bedingungen bieten, um diese Differenzen aufzulösen. Wichtig sei, dass das palästinensisch-jüdische Tandem auch historisch einordne und durch ihre Expertise die Möglichkeit auf einen multiperspektivischen Blick auf die Region biete. Zudem gebe das Tandem ein Bild von tatsächlich funktionierendem Miteinander, trotz unterschiedlicher Religion, Herkunft und bisweilen auch politischer Haltung ab.

Ein ähnliches Konzept wird in Augsburg bereits angewandt. Bei dem Projekt "Meet2respect" finden Unterrichtsbesuche von Imam-Rabbiner-Tandems statt. Möglich sind zudem Folgebesuche in Synagoge und Moschee, berichtet Martina Wild (Grüne), Referentin für Bildung und Migration. "Derzeit wird ein Schwerpunkt auf die 5. und 6. Klassen und auf Schulen mit mehrheitlich muslimischer Schülerschaft gelegt. Das Projekt dient zur Aufarbeitung in Schulen, an denen es religiöse Konflikte oder antisemitische Vorfälle gab", sagt sie. Bisher wurde das Projekt in der Albert-Einstein-Mittelschule, am Stetten-Gymnasium und an der Werner-von-Siemens-Mittelschule umgesetzt. In Planung befinde es sich am Peutinger-Gymnasium, bei Maria Ward und St. Ursula. Wild: "Dieses Programm möchten wir aufgrund des aktuellen Konfliktes noch weiter ausbauen und vor allem auf die Mittelschulen ausweiten."

Die Augsburgerin nahm Kontakt zu den Gründern des Berliner Projekts auf

Natalie Hünig hat ihrerseits Kontakt zu den Gründern des Berliner Projekts aufgenommen. Es werde demnächst ein Konzept geben, wie Paten und Patinnen die "Trialoge" in andere Städte holen könnten. Die Schauspielerin hat schon häufig theaterpädagogisch mit Jugendlichen gearbeitet und möchte das Projekt in Augsburg umsetzen. Was ihr fehlt, ist ein Tandempartner mit palästinensischen Wurzeln. Wer sich vorstellen kann, Natalie Hünig bei dem Projekt zu unterstützen, kann sich unter der E-Mail-Adresse natalie.huenig@gmx.net melden.

