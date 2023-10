Augsburg

20:18 Uhr

Nahost-Konflikt: Augsburger gehen für den Frieden auf die Straße

Rund 300 Menschen waren am Freitagabend zu einer Solidaritätskundgebung für Israel an den Augsburger Königsplatz gekommen.

Plus Rund 500 Menschen haben am Freitag in der Innenstadt ihre Solidarität bekundet - die einen mit Israel, die anderen mit Palästina. In einem Punkt sind sich alle einig.

Der Konflikt im Nahen Osten ist räumlich weit weg, doch für viele Menschen in Augsburg ist er gedanklich ganz nah. Am Freitagabend gingen in der Innenstadt bei zwei Kundgebungen rund 500 Menschen gegen Hass, Terror und Antisemitismus auf die Straße. Manche hegen mehr Sympathien für die Lage in Israel, andere fühlen sich eher aufseiten der Palästinenser - gemeinsam haben alle, dass sie sich Frieden wünschen im Nahen Osten.

Die Polizei hatte die Kundgebungen am Freitag aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe mit einem großen Aufgebot begleitet, doch es blieb ruhig. Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) war eine der Rednerin bei der Solidaritätskundgebung für Israel, zu der das Bündnis für Menschenwürde aufgerufen hatte, ein überparteilicher Zusammenschluss von gesellschaftlichen Organisationen. "Wir alle sind Augsburg", betonte Weber, die an ein friedliches Zusammenleben in der Stadt appellierte. Die Israelitische Kultusgemeinde ließ eine Ansprache ihres Präsidenten Alexander Mazo verlesen, der am Vortag bereits in der Synagoge gesprochen hatte. Es sei "die Zeit des gemeinsamen Trauerns, aber auch des gemeinsamen Hoffens".

