Der nächste große Baum stürzt in den Stadtgraben

In der Jakobervorstadt ist erneut ein Baum in den Stadtgraben gestürzt. Der Unglücksort liegt nahe einer kleinen Fußgängerbrücke über dem Gewässer. Die Kastanie ist noch im Wasser. Sie ragt nahezu bis zur anderen Uferseite. Es handelt sich um den Bereich südlich des Fünffingerlesturms. Innerhalb von wenigen Jahren ist es bereits der dritte große Baum, der in dieser knapp 100 Meter langen Zone auf beiden Uferseiten umgestürzt ist. Die Sorgen von Menschen, die an der Oblatterwallstraße leben, wachsen. Zumal es im einige hundert Meter entfernten Abschnitt der Kahnfahrt ebenfalls mehrere Unglücke mit umgestürzten Bäumen gegeben hat - auch in diesem Jahr. Im Gedächtnis bleibt ein Zwischenfall, als vor zwei Jahren ein umstürzender Baum nur knapp zwei Ruderboote verfehlte. Zuständig für die Betreuung ist das städtische Grünamt. Die Behörde reagiert und gibt Entwarnung.

Johannes Hoose Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtgraben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fünffingerlesturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis