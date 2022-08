Augsburg

vor 16 Min.

Dramatischer Moment: Meterhoher Baum stürzt in die Kahnfahrt

An der Kahnfahrt stürzte am Sonntagnachmittag ein Baum ins Wasser. Zwei Ruderboote waren in unmittelbarer Nähe. Zum Zeitpunkt des Fotos waren die Boote bereits etwas weiter weggefahren.

Plus Der Vorfall passiert am Sonntag gegen 16.30 Uhr in Augsburg. Zwei Boote sind in unmittelbarer Nähe, als ein Baum umstürzt. Die fünf Insassen kommen aber mit dem Schrecken davon.

Von Michael Hörmann

Es war am Sonntag gegen 16.30 Uhr. In der Nähe der Kahnfahrt hörte es sich an, als ob jemand ein Feuerwerk zündet. Es war aber keines. Vielmehr stürzte ein meterhoher Baum ins Wasser. Das Geräusch war auf den Baum zurückzuführen. In unmittelbarer Nähe des abgebrochenen Baums befanden sich an diesem sonnigen Tag zwei Ruderboote. Die fünf Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Verletzt wurde niemand. Den Zeugen, die an Land standen, versicherten die Bootsfahrer per Zuruf, dass alles in Ordnung sei. Warum der Baum umstürzte, ist offen.

