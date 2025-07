„Schweren Herzens“: Das Yard Coffee in Augsburg schließt

Es ist eine Nachricht, die viele Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber in Augsburg traurig stimmt: Das Yard Coffee in der Ludwigstraße schließt. Betreiberin Viktoria Fisel teilte die Nachricht am Wochenende auf dem Instagram-Kanal des Cafés – „schweren Herzens“, wie sie schreibt. Der Mietvertrag sei gekündigt worden, das letzte Mal geöffnet sei das Yard Coffee am 31. Mai. Ob und wann es an einem anderen Standort weitergehen kann, ist derzeit noch offen.

