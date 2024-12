Shopping Queen: Influencerin Cathy Hummels unterstützt in Folge 3 die Augsburger Kandidatin 

Eine prominente Überraschung gab es in der dritten Folge der beliebten Vox-Sendung Shopping Queen, die sich in dieser Woche in Augsburg abspielt. Diesmal war Kandidatin Christina Munteanu auf der Suche nach einem „Silvesterknaller“, also einem Outfit, das für ein modisches Feuerwerk sorgen soll. Als Besonderheit in der Vorweihnachtszeit gab es auch für Kandidatin Nummer 3 ein Geschenk aus dem Adventskalender. „Ich würde mir Geld oder mehr Zeit wünschen“, sagte Christina. Doch hinter Türchen Nummer 18 verbarg sich ein Rätsel. Die Lösung war schnell gefunden - und so bekam Christina Munteanu eine prominente Shopping-Begleiterin zur Seite.

Cathy Hummels, Moderatorin und Influencerin mit knapp 700.000 Instagram-Followern, begleitete Christina zu ihrem Shopping-Ausflug. Gemeinsam mit ihrem Freund Itua und Cathy Hummels stellte sich so auch Christina der Herausforderung, innerhalb von vier Stunden und mit 500 Euro ein Silvester-Outfit zu kreieren. Moderator Guido Maria Kretschmer zeigte sich begeistert von Christinas Shopping-Begleitung: „Eine bessere Unterstützung kann man sich nicht wünschen.“ Auch Cathy Hummels war ehrgeizig dabei: „Ich will das wir gewinnen.“

Icon Vergrößern Kandidatin Chrissie. Foto: RTL / Constantin Ent. Icon Schließen Schließen Kandidatin Chrissie. Foto: RTL / Constantin Ent.

Im ersten Geschäft gab es bereits eine große Auswahl an Kleidung, die zum Silvestermotto passte. Mit Cathys Beratung fiel die Wahl auf eine silberne, paillettenbesetzte Hose und eine schwarze Bluse mit Blumenstickereien. Da die Bluse leicht durchsichtig war, musste noch ein passender BH gefunden werden. So ging es für das Dreiergespann weiter Richtung Innenstadt. Bei „Milavista“ in der Donauwörther Straße fanden die Frauen einen eleganten schwarzen BH. Cathy Hummels wäre keine Influencerin, hätte sie nicht ein Auge für Details: Ihre langen schwarzen Ohrringe passten perfekt zu Christinas Outfit, also bot sie Christina spontan an, die Ohrringe auszuleihen. Ganz klar: Dieses Angebot nahm die Kandidatin dankend an.

Bei „Bijou Brigitte“ in der Innenstadt fand sie noch den passenden Ring mit einer schwarzen Blume, der auch zur Bluse passte. Mit dem Rosa Van der TV-Sendung ging es schließlich noch zum Friseur, wo Christinas Haare frisiert und ein passendes Make-Up gestylt wurden. Um Zeit zu sparen, lackierte Cathy dabei schnell die Nägel der Kandidatin. Danach musste die prominente Shopping-Begleiterin leider aufbrechen, um ihren Sohn von der Schule abzuholen.

Unterstützung durch Cathy Hummels: Augsburger Kandidatin Christina führt

Mit ihrem Look und ihrer kreativen Begleiterin war Christina sehr zufrieden. „Cathy Hummels als Begleitung hat sich ausgezahlt, immerhin habe ich jetzt ihre Ohrringe“, sagte sie. Auch Moderator Kretschmer war sichtlich begeistert: „Toller Look, toller Style, für mich der beste Look bisher.“ Diese Meinung teilten auch die anderen Kandidatinnen: Christina erhielt die volle Punktzahl von 40 Punkten. Damit führt sie die Wertung an. Ob eine der übrigen Augsburger Kandidatinnen diesen Spitzenplatz noch gefährden kann, wird noch bis Freitag zu sehen sein.