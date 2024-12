Folge 1 „Silvesterknaller“ gesucht: Shopping Queen aus Augsburg läuft diese Woche

Es ist schon einige Wochen her, dass der pinkfarbene Bus von „Shopping Queen“ in Augsburg für Aufsehen gesorgt hat. Wieder einmal wurde für die beliebte Sendung auf Vox in der Fuggerstadt gedreht. In dieser Woche werden die Folgen ausgestrahlt. Fünf Teilnehmerinnen haben vier Stunden Zeit und 500 Euro Budget, um mit ihrem Modegeschmack zu überzeugen. Das Thema der Augsburger Woche lautet Silvesterknaller. Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer freut sich schon auf die „modischen Feuerwerke“ in der Augsburger Woche.

Icon Vergrößern Sobald der pinkfarbene Bus von Shopping Queen auftaucht, herrscht unter den Fans der Sendung Aufregung - so auch im Oktober in Augsburg. Die Folgen aus der Fuggerstadt werden in dieser Woche ausgestrahlt. Foto: Ina Marks Icon Schließen Schließen Sobald der pinkfarbene Bus von Shopping Queen auftaucht, herrscht unter den Fans der Sendung Aufregung - so auch im Oktober in Augsburg. Die Folgen aus der Fuggerstadt werden in dieser Woche ausgestrahlt. Foto: Ina Marks

Auch bei Shopping Queen geht es in der Vorweihnachtszeit festlich zu: Die Kandidatinnen dürfen alle ein Türchen im Adventskalender öffnen, hinter dem sich eine Überraschung verbirgt. Das kann ein höheres Budget, eine besondere Shopping-Begleitung, ein kostenloses Umstyling oder ein anderes Geschenk sein. Den Auftakt in dieser Woche machte Nadine Schönauer am Montag mit der Suche nach dem perfekten Silvesteroutfit.

Shopping Queen-Folgen aus Augsburg jetzt im TV

Für sie waren dank des Adventskalenders die Schuhe kostenlos. In Begleitung ihres besten Freundes Felix suchte sie erst mal ein Schuhgeschäft in der Innenstadt auf. Trotz Kretschmers Lob - „schöner Laden“ - blieb der Besuch für die Kandidatin erfolglos. Bei „Butlers“ besorgte sie sich schnell noch Wunderkerzen als Accessoire, bevor es zum Concept-Store „Into the Wild“ ging. Dort traf sie auf eine Auswahl an glitzernden und silvestertauglichen Kleidern, Hosen oder Oberteilen. Nadine Schönauer entschied sich für ein goldenes, paillettenbesetztes Kleid, das sie allerdings die Hälfte ihres Budgets kostete. Mit dem Shopping-Queen-Van ging es weiter, um Schuhe und Accessoires zu kaufen.

Shopping Queen auf Vox: Die erste Augsburger Kandidatin konnte überzeugen

Nachdem die 26-Jährige die perfekten Federpumps gefunden hatte, stellte sie fest: „Da falle ich ja raus“. Da es keine kleinere Größe gab, schlug der Verkäufer vor, schnell den Gummizug kürzen zu lassen. Danach schaffte es die Kandidatin innerhalb von 20 Minuten beim Friseur Haare und Make-Up stylen zu lassen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Moderator Kretschmer und die Mitstreiterinnen zeigten sich begeistert von Nadines Look. „Das Kleid finde ich sehr süß, aber die Frisur hätte ich etwas anders gemacht“, kommentierte Kretschmer. Die anderen Kandidatinnen belohnten Nadines Outfit mit jeweils acht Punkten. Punktabzug gab es vor allem wegen einer fehlenden Strumpfhose. Bis Freitag werden die Kandidatinnen in Augsburg nach dem perfekten Silvesteroutfit suchen.

Info: Die Sendung läuft auf Vox von Montag bis Freitag um 15 Uhr. Am Freitag, 20.12. ist das Augsburger Finale zu sehen.