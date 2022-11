Augsburg

vor 31 Min.

So bewertet Messe-Chef Rau den Abgang von Grindtec und Americana

Plus Kritiker stellen den Abgang der beiden Großveranstaltungen in Zusammenhang mit der Attraktivität des Standorts Augsburg. Messe-Chef Rau und Veranstalter widersprechen.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Erst verkündete die Weltleitmesse Grindtec (Schleiftechnik) nach 24 Jahren ihren Abschied aus Augsburg, jetzt wurde bekannt, dass auch die Reitsportmesse Americana 2023 nicht mehr in der Fuggerstadt stattfinden wird. Der Veranstalter Afag konnte sich in beiden Fällen auf keine weitere Zusammenarbeit mit den betreffenden Fachverbänden beziehungsweise der sportlichen Leitung einigen. Die Verantwortlichen haben sich deshalb neue Partner gesucht. Im Fall der Grindtec ist die Messe Leipzig neuer Veranstalter und Ausrichter. Bei der Americana steht man kurz vor der Unterschrift mit einem neuen Partner - mit Folgen für die Messe Augsburg, denn sie verliert wichtige Mieter. Geschäftsführer Lorenz Rau sieht in den Ereignissen eine übliche Entwicklung im Messewesen. Vorwürfe, der Rückzug liege an der mangelnden Attraktivität des Standorts, weist er zurück. Er sieht aber auch Versäumnisse in der Vergangenheit.

