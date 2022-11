Augsburg

18:30 Uhr

Augsburg verliert auch die Reitsportmesse Americana

Die Reitsportmesse Americana verlässt Augsburg. Bereits im Jahr 2023 findet sie an einem anderen Standort statt.

Plus Bereits im Jahr 2023 geht es an einem anderen Ort weiter. Zuvor hatte sich bereits die GrindTec vom Messezentrum verabschiedet. So fallen die Reaktionen aus.

Von Michael Hörmann

Die Reitsportmesse Americana galt als Aushängeschild für den Messestandort Augsburg. Im September 2021 kamen nach einer langen Corona-bedingten Pause fast 40.000 Besucherinnen und Besucher. Die Gäste gaben ihr Geld nicht nur im Messezentrum aus, sondern quartierten sich in Hotels und Pensionen in der Region Augsburg ein. Messen sind wegen ihrer Umwegrentabilität ein Millionengeschäft – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Standort. Die Americana sollte im Jahr 2023 in Augsburg stattfinden. Noch wird geworben. Hinter den Kulissen ist aber klar: Die Americana verlässt Augsburg. Diese Informationen unserer Redaktion werden von Verantwortlichen bestätigt. Nach dem Abschied der Fachmesse Grindtec, die nach Leipzig wechselt, bedeutet dies den zweiten Verlust einer großen Messe. Wohin führt der Weg des Messestandorts Augsburg?

