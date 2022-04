So feiert Oberhausen drei Tage lang sein Kirschblütenfest

Das dreitägige Kirschblütenfest ist nicht das einzige Ereignis, das den Helmut-Haller-Platz in Oberhausen belebt. Auch in anderen Augsburger Stadtteilen wird gefeiert.

Momentan stehen die Kirschbäume zu beiden Seiten der Ulmer Straße in Augsburg in schönster Blüte. Hannelore Köppl ist skeptisch, ob die rosa Pracht noch bis Ende nächster Woche durchhält. Doch abgefallene Blüten wären für die Vorsitzende der Arge Oberhausen nur ein kleiner Wermutstropfen. Die Freude, nach zweijähriger Corona-Zwangspause auf dem Helmut-Haller-Platz wieder das Kirschblütenfest feiern zu können, überwiegt. Das dreitägige Ereignis vom 29. April bis 1. Mai ist zugleich der Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, die den Platz vor dem Oberhauser Bahnhof zu einem besseren Image verhelfen sollen.

Augsburger Urgestein spielt auf dem Helmut-Haller-Platz

Seit vielen Jahren bemüht sich die Stadtteil-Arbeitsgemeinschaft mit zahlreichen Mitstreitern, das Areal zu beleben. Auch diesmal stellt Bob's Gastronomie seinen Biergarten für das Kirschblütenfest zur Verfügung, zusätzlich wird der Platz mit 30 Bierzeltgarnituren bestückt. Auftakt ist am Freitag, 29. April, um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr dürfen sich die Gäste mit der Free Electric Band auf ein "Augsburger Urgestein" freuen, kündigt Thomas "Flonny" Kluge an, der sich um den musikalischen und kulturellen Part auf der überdachten Bühne kümmert.

Mit einem vielfältigen Programm sollen am Samstagnachmittag vor allem Familien angesprochen werden, bevor abends die Walpurgisnacht zur Musik der Mittelalter-Rock und -Folkband Bernsteyn gefeiert wird. Zünftig wird es dann am 1. Mai bereits ab 10.30 Uhr, wenn die Aretsrieder Musikanten zum Weißwurstfrühstück aufspielen. Mittags stellt die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen den Maibaum am Helmut-Haller-Platz auf.

Oberhauser Marktsonntag ist während des Herbstplärrers geplant

Hannelore Köppl sagt, dass die Vorbereitungen für das Fest diesmal aufwendiger waren und sind als üblich. Vor Corona sei sie es gewohnt gewesen, für diverse Veranstaltungen mehrmals im Jahr die entsprechenden Anträge zu stellen. Diese Routine müsse sich erst wieder einstellen, gibt die Arge-Chefin zu. Aller Voraussicht nach wird sie in diesem Jahr wieder in Übung kommen, denn nach jetzigem Stand dürfte dem Oberhauser Marktsonntag, der ebenfalls unter der Regie des Vereins steht, nichts entgegenstehen. Der verkaufsoffene Sonntag zwischen Wertachbrücke und Bahnhof ist an den Herbstplärrer gebunden und fiel 2020 und 2021 ebenfalls pandemiebedingt aus. Ebenso wie der Oberhauser Advent, der heuer wieder einen neuen Anlauf auf dem Helmut-Haller-Platz nehmen will.

Hannelore Köppl ist die Vorsitzende der Arge Oberhausen. Foto: Michael Hochgemuth

Zwischen Frühling und Vorweihnachtszeit ist dort aber erst einmal Festivalstimmung bei Sommer am Kiez mit mehreren Livekonzerten im Juli angesagt. Auch für eine Winterveranstaltung gebe es bereits Pläne, auch wenn das Programm noch nicht spruchreif sei, heißt es seitens der Bob's Gastronomie.

Augsburgs Stadtteile begrüßen mit Festen den Mai

Das Kirschblütenfest wird am übernächsten Wochenende in guter Gesellschaft sein, denn auch in anderen Stadtteilen wird der Wonnemonat willkommen geheißen. So lädt die Arge Göggingen am Sonntag, 1. Mai, auf dem Platz vor der Anton-Bezler-Halle zum Maibaumfest ein. Arge-Vorsitzender Joachim Wetzenbacher blickt dem Tag wie seine Oberhauser Kollegin Köppl voller Vorfreude entgegen. "Wir haben bereits beim Gögginger Frühlingsfest gesehen, wie sehr sich die Leute aufs Feiern freuen." Auch in Lechhausen wird vor dem Grünen Kranz pünktlich am 1. Mai der Baum aufgestellt, während im Bärenkeller bereits am Vortag gefeiert wird.

Die Pferseer dürfen sich ebenfalls ab 30. April auf einen prächtig geschmückten Maibaum vor der Herz-Jesu-Kirche freuen. Auf den traditionellen Umzug und das Fest mit Rahmenprogramm werde allerdings erneut "mit großem Bedauern" verzichtet, so Peter Emil Monz von der Arbeitsgemeinschaft der Pferseer Vereine und Organisationen. Als Grund nennt er die unsichere Lage in Hinblick auf die Corona-Inzidenz und die dann eventuell erfolgenden gesetzlichen Maßnahmen.