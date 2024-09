So jagt die Staatsanwaltschaft Räuber und Vergewaltiger quer durch Europa

Der 82 Jahre alte Mann kam von der Bank und war auf dem Heimweg. 5000 Euro in bar hatte er abgehoben – und war, was er nicht wusste, dabei von einem Kriminellen beobachtet worden. Als der Senior im Stadtteil Lechhausen kurz vor seiner Wohnung stand, schlug der Täter zu: Er entriss seinem Opfer eine Tüte, in der sich das Geld befand, verletzte dabei den 82-Jährigen leicht. Nach der Tat im September 2023 verschwand der Räuber für Monate, doch im Juni 2024 wird in Italien schließlich ein Verdächtiger festgenommen. Einige Wochen später liefern ihn die italienischen Behörden nach Deutschland aus, hier wartet der 58-Jährige nun im Gefängnis auf seine Anklage, die offenbar kurz bevorsteht. Für die Ermittler der Augsburger Kripo und der Staatsanwaltschaft ist die Festnahme im Ausland ein Erfolg gewesen, ein Einzelfall ist ein derartiges Beispiel nicht; immer wieder liefern europäische Nachbarländer Verdächtige nach Augsburg aus.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis