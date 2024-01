Stadt lässt sieben kranke Kirschbäume in Oberhausen fällen

In der Ulmer Straße soll ein Teil der beliebten Kirschbäume gefällt werden. Die Stadt Augsburg verweist dabei auf eine Kontrolle der Bäume.

Die Ulmer Straße in Oberhausen wird in diesem Jahr zur Großbaustelle. Von Mitte Juni bis Mitte November finden umfangreiche Arbeiten statt. Die Straße wird im Abschnitt zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof gesperrt. Nun finden kurzfristig weitere Arbeiten statt, die in dieser Form nicht geplant waren. Die Stadt Augsburg gab am Dienstag bekannt, dass ein Teil der Japanischen Zierkirschen an der Straße beschädigt sind. Sieben Bäume müssten bereits in den nächsten Wochen gefällt werden, zwölf Bäume seien zu retten. Die Zierkirschen geben dem Kirchblütenfest im Stadtteil den Namen. Dieses Fest kann in diesem Jahr stattfinden.

Laut Mitteilung der Stadt wurden bei der jüngsten Kontrolle an den Japanischen Zierkirschen zwischen Wertach und Helmut-Haller-Platz Schäden an insgesamt 19 Bäumen festgestellt. Zwölf Bäume, die im Wesentlichen Schäden in der Krone aufweisen, könnten mithilfe von Baumpflegemaßnahmen erhalten werden. Demgegenüber zeigen sieben Bäume so starke sogenannte Rindennekrosen am Stamm, sodass sie auch durch Pflegemaßnahmen nicht mehr erhalten werden können. Sie werden Ende Januar, Anfang Februar gefällt, informiert das städtische Grünamt. Es verbleiben damit vorerst 30 Bäume in der Ulmer Straße.

Dem Kirschblütenfest in der Ulmer Straße steht trotz der geplanten Fällungen nichts entgegen. Das Fest findet wie geplant am letzten Wochenende im April statt. Derzeit sind in der Ulmer Straße zehn Baumstandorte nicht belegt. Hinzu kommen die sieben Standorte der zu fällenden Zierkirschen, so das Grünamt. Im Zuge von geplanten Straßenbaumaßnahmen ab Sommer werden die Wurzelräume dieser insgesamt 17 freien Baumstandorte ebenfalls saniert und für eine Bepflanzung mit neuen, gesunden Japanischen Zierkirschen für den Herbst/Winter 2024/25 vorbereitet.

