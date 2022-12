Die Stadt nimmt neue Sirenen in Betrieb

Die Stadt Augsburg hat mit Mitteln des Freistaates Bayern ihre Warninfrastruktur verbessert. Davon profitieren vor allem einige Stadtteile und Neubaugebiete.

Die Stadt Augsburg hat in den vergangenen Wochen und Monaten sieben Dach- und drei Mastsirenen in Betrieb genommen und baut ihre Warninfrastruktur eigenen Angaben zufolge damit weiter aus. "Die Sirenen wurden bereits nach und nach aufgebaut", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bis Mitte Dezember sollen nun die letzten beiden neuen Sirenenstandorte in Betrieb gehen. Dann seien alle zehn neuen Standorte in das Sirenennetz eingebunden.

Hintergrund des Ausbaus ist eine Entscheidung des Freistaates Bayern, der Ende 2021 ein Sonderförderprogramm zur Verbesserung der Warninfrastruktur und des Bevölkerungsschutzes in Bayern aufgelegt hatte. "Die Stadt Augsburg hat sich erfolgreich um eine Förderung beworben und eine Förderzusage über 128.000 Euro zur Beschaffung und Neuerrichtung von sieben Dach- und drei Mastsirenen erhalten", so die Stadt. Ordnungsreferent Frank Pintsch sagt, alle Stadtteile seien nun "sehr gut versorgt". Die Stadt Augsburg habe durch die zehn neuen Sirenen eine signifikante Verbesserung des Warnsystems im ganzen Stadtgebiet erreichen können. Davon profitierten insbesondere Radegundis, Siebenbrunn, Innigen, die Neubaugebiete Sheridan-Park, Reese-Park und Friedrich-Ebert-Straße sowie die Bereiche an Lech und Wertach.

Nach Angaben der Stadt stellen 51 Hochleistungssirenen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, derzeit die Basis des Warnsystems dar. Die Sirenen werden demnach zentral durch das Amt für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst. Abhängig vom Schadensereignis können einzelne Stadtteile oder das gesamte Stadtgebiet gleichzeitig gewarnt werden. Als Ergänzung zu den elektronischen Hochleistungssirenen können mobile Lautsprecher auf Fahrzeugen eingesetzt werden. (AZ)

