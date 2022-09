Augsburg

vor 16 Min.

Sauna im Stadtbad bleibt geschlossen – Attraktivität litt schon vorher

Plus Um Energie einzusparen, bleibt die Sauna im Alten Stadtbad in Augsburg dauerhaft geschlossen. Wer gerne schwitzt, findet in der Region einige Alternativen.

Von Michael Hörmann

Es ist nicht so, dass Augsburgerinnen und Augsburger nicht gerne mal in den Wintermonaten ins Schwitzen kommen möchten. Saunafreunde mussten allerdings in den vergangenen Jahren vielfach auf andere Orte ausweichen, weil das Angebot in Augsburg sehr ausgedünnt gewesen ist. Die Sauna im Alten Stadtbad war die einzige städtische Einrichtung, in der Saunafreunde noch eine Anlaufstation vorfanden. In diesem Winter sieht es anders aus: Die Sauna im Alten Stadtbad bleibt geschlossen, Schwimmen im Bad ist weiterhin möglich. Die Stadt Augsburg begründet diesen Schritt mit der Vorgabe, Energie einzusparen. Ein großer öffentlicher Aufschrei über das angekündigte Aus blieb aus. Dies kann auch darin begründet sein, dass die Sauna im Alten Stadtbad zuletzt an Zugkraft verloren hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen