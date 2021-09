Einblicke in die geheime Welt unter dem Alten Stadtbad in Augsburg

Plus Zur Eröffnung der Hallenbadsaison in Augsburg werden die Becken und Sanitärräume auf Vordermann gebracht. Die Technik der Bäder liegt verborgen im Untergrund.

Das Gefühl ist ziemlich bedrückend, wenn man sich klar macht, dass gerade 400.000 Liter Wasser auf die alten Steinsäulen und Bögen im Gewölbe unter dem Hauptbecken im Alten Stadtbad drücken. Hier unten ist es warm und die Luft ist vom Surren der Wasserpumpen erfüllt. Wohl kaum ein Schwimmer weiß, dass unter den Becken des Jugendstilbades eine eigene Welt liegt - in der Pumpen, Filter und jede Menge Hightech dafür sorgen, dass das Wasser oben jederzeit Trinkwasserqualität behält.