Stadtrat stellt sich hinter das Modular-Festival

Über zwei Wochen ist es her, dass das Modular-Festival mit einem großen Knall endete. An der Tatsache, dass zwei Gruppierungen, die im Verfassungsschutz erwähnt werden, an dem Festival teilnahmen, entzündete sich eine große Diskussion. Stadt und Stadtjugendring, der das Festival veranstaltet, befinden sich in der Aufarbeitung. Im Stadtrat stellte OB Eva Weber (CSU) die ersten Ergebnisse dazu vor, stellte aber auch klar, dass Modular nicht zur Debatte stehe. Auch in der Sitzung gab es nochmals emotionale Wortbeiträge. Vertreter von SPD und den Grünen kritisierten, wie die Diskussion nach dem Festival geführt wurde. Einig war sich das Gremium, wie es nun weitergehen solle.

Eineinhalb Stunden war das Jugendfestival Modular Thema im Stadtrat. In der Sitzung erhielt das Festival breite Rückendeckung. Etwa von Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU), der sagte, dass das Jugendfestival ein „großer Erfolg“ gewesen sei, auch wenn die Kartenverkäufe nicht den Erwartungen entsprochen hätten. Wie berichtet kamen 5000 Besucher weniger als kalkuliert, weshalb der Stadtjugendring voraussichtlich ein sechsstelliges Defizit einfahren wird. In Bezug auf die Teilnahme zweier linksextremer Gruppen, betonte der Sozialreferent, dass Fehler gemacht, erkannt und nun abgestellt würden. Die Diskussion habe er als „hysterisch“ empfunden, er hoffe, dass sie sie jetzt wieder auf ein „sachliches Fundament“ zurückbringen könnten. Schenkelberg unterstrich, worum es jetzt gehen solle. So müsse der Blick nach vorne gerichtet und darüber diskutiert werden, wie groß das Festival künftig sein soll, wie es mit der Finanzierbarkeit aussehe und was die Stadt bereit sei, dafür zu geben. Derzeit erhält das Jugendfestival eine finanzielle Förderung in Höhe von rund 182.000 Euro.

Städtische Fördermitteln sollen nicht vom Stadtjugendring zurückgefordert werden

Unterstützung bot OB Eva Weber dem SJR für die Erarbeitung von Strukturen an, wie solche Fehler künftig vermieden werden könnten. Die Aufarbeitung des Sachverhalts habe ergeben, dass keine städtischen Gelder an die Gruppen weitergegeben worden sind und deshalb „eine Rückforderung von städtischen Fördermitteln vernachlässigbar“ sei, so Weber. SJR-Geschäftsführerin Heidi Hofstetter und die neue SJR-Vorsitzende Fabienne Kündgen berichteten davon, dass nun Prozesse innerhalb des Stadtjugendrings überprüft würden, damit so etwas nicht wieder vorkomme. Die Stadt und der Bayerische Jugendring würden sie dabei unterstützen.

Zahlreiche Stadträte meldeten sich zu Wort. Dabei wurde oft die Art der Diskussion thematisiert. SPD-Stadtrat Benjamin Adam kritisierte, dass aufgrund der Debatte im Nachgang des Modular-Festivals das „Bild des Stadtjugendrings Schaden genommen“ habe. Grünen-Stadträtin Verena von Mutius-Bartholy bemängelte, dass sie „nicht auf Augenhöhe“ geführt wurde, für Hans Wegenmeir (Freie Wähler) ging sie in die „falsche Richtung“. Vielmehr, so betonte Raphael Brandmiller (Generation Aux) und ehemaliger SJR-Vorsitzender müsse man die Erfolgsgeschichte von Modular anerkennen und sich die Frage stellen, wie sich das Festival weiterentwickeln solle.

Diese Fragestellung gab OB Weber Kulturreferent Jürgen Enninger mit und kündigte an, dass es wegen des Modular-Festivals einen gemeinsamen Auschuss von Kultur und Jugendhilfe geben werde, wo all diese Fragen „intensiv diskutiert“ würden.