Steht die Pantheon Lounge in Augsburg vor dem Aus?

Plus Walter Lugert hat nach 22 Jahren eine Nutzungsunterlassung für seine Pantheon Lounge erhalten. Die Gründe kann er nicht verstehen und wehrt sich mit einer Klage dagegen.

Walter Lugert ist seit Monaten im Schockzustand. Angefangen hatte es im August, da hörte er erstmals, dass seine Konzession auf dem Prüfstand ist. Im Oktober erhielt er vom Augsburger Bauordnungsamt eine Nutzungsunterlassung für seine Pantheon Lounge, die er seit 2000 betreibt. Auch ein Vermittlungsversuch von Oberbürgermeisterin Eva Weber zwischen dem Gastronomen und dem Amt brachte nichts. Nun entscheidet das Verwaltungsgericht, ob das Lokal mit dem bisherigen Konzept weiterbetrieben werden kann oder nicht. Für Lugert und seine Familie steht viel auf dem Spiel: Sie leben von den Einkünften des Lokals.