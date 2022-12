Augsburg

vor 16 Min.

Gefährliche Löcher: Herr Wohlhüter und die Biber-Plage in seinem Garten

Die Löcher, die sich in Robert Wohlhüters Garten plötzlich auftun, sind mitunter tief. Das ist nicht ungefährlich. Er erwartet sich Unterstützung von der Stadt bei seinem Biber-Problem.

Plus Seit Jahren leidet eine Augsburger Familie unter einem Biber-Problem. Sie fühlt sich von der Stadt im Stich gelassen und hat einen Anwalt eingeschaltet.

Von Ina Marks

Der Garten der Wohlhüters im Augsburger Stadtteil Inningen hat etwas von einem Schweizer Käse. Das mag lustig klingen, doch Robert Wohlhüter ist das Lachen längst vergangen. "Das ist so ein Kaventsmann", sagt der 75-Jährige und breitet seine Arme aus. Er beschreibt damit einen Biber. Seit zehn Jahren leidet die Familie unter den Tieren, die ihren Garten buchstäblich untergraben. Das bringt böse Überraschungen mit sich. Denn plötzlich tun sich beim Betreten des Rasens Löcher auf. Vor wenigen Monaten erst sank Wohlhüter über einen Meter tief ein. Dabei verletzte er sich am Fuß. Ihm reicht es jetzt. Robert Wohlhüter hat sich einen Anwalt genommen. Er sieht die Stadt Augsburg in der Pflicht, ihn zu unterstützen. Doch von der fühlt er sich im Stich gelassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen