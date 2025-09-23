Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg steht im Zeichen der Luft- und Raumfahrt

Augsburg

Mit dem Space Buzz ins Weltall abheben

Im Herbst gibt es einige Veranstaltungen rund um die Luft- und Raumfahrt. Das Programm richtet sich nicht nur an Experten. Auch die Bürger werden einbezogen.
Von Andrea Wenzel
    • |
    • |
    • |
    Bereits im Frühjahr war der Space Buzz, ein moderner Weltraumsimulator, zum Tag der Raumfahrt in Augsburg. Damals stand er auf dem Rathausplatz.
    Bereits im Frühjahr war der Space Buzz, ein moderner Weltraumsimulator, zum Tag der Raumfahrt in Augsburg. Damals stand er auf dem Rathausplatz. Foto: Ina Marks (Archiv)

    Augsburg steht in diesem Herbst ganz im Zeichen der Luft- und Raumfahrt. Von 23. bis 25. September findet im Kongress am Park der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress statt. Ein besonderes Highlight für die Öffentlichkeit: Der Raumfahrtsimulator Space Buzz macht Station in Augsburg. Schülerinnen und Schüler erleben darin virtuell den Blick der Astronauten auf die Erde – viele Termine sind bereits ausgebucht, für Donnerstagnachmittag (25.9.) gibt es unter spacebuzz.earth/kongress-am-park-augsburg/250925 noch freie Plätze.

    Am 7. Oktober folgt im Kongress am Park die interaktive Wissenschaftsshow „Eine Zeitreise in die Zukunft!“. Experimente, Bilder aus dem All und Zukunftsfragen machen das Programm für die ganze Familie erlebbar, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Karten sind erhältlich unter pretix.eu/yaez/DLR-Raumfahrt-Show-Augsburg. Vom 22. bis 24. Oktober rückt dann erneut die internationale Fachmesse Airtec die Branche auf dem Messegelände in den Mittelpunkt.

    Luft- und Raumfahrt prägt Augsburgs Wirtschaft

    Augsburg hat eine enge Verbindung zur Luft- und Raumfahrt - von den Pionierleistungen Auguste Piccards über die Entwicklung des ersten Strahltriebflugzeugs bis hin zu heutigen Großprojekten wie der Fertigung von Bauteilen für die Ariane-6. Augsburg gilt als Wiege und zugleich moderner Standort der Luft- und Raumfahrt. Unternehmen wie Airbus oder MT Aerospace und Forschungsinstitute wie das DLR sind hier ansässig.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden