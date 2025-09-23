Mit dem Space Buzz ins Weltall abheben

Augsburg steht in diesem Herbst ganz im Zeichen der Luft- und Raumfahrt. Von 23. bis 25. September findet im Kongress am Park der Deutsche Luft- und Raumfahrtkongress statt. Ein besonderes Highlight für die Öffentlichkeit: Der Raumfahrtsimulator Space Buzz macht Station in Augsburg. Schülerinnen und Schüler erleben darin virtuell den Blick der Astronauten auf die Erde – viele Termine sind bereits ausgebucht, für Donnerstagnachmittag (25.9.) gibt es unter spacebuzz.earth/kongress-am-park-augsburg/250925 noch freie Plätze.

Am 7. Oktober folgt im Kongress am Park die interaktive Wissenschaftsshow „Eine Zeitreise in die Zukunft!“. Experimente, Bilder aus dem All und Zukunftsfragen machen das Programm für die ganze Familie erlebbar, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Karten sind erhältlich unter pretix.eu/yaez/DLR-Raumfahrt-Show-Augsburg. Vom 22. bis 24. Oktober rückt dann erneut die internationale Fachmesse Airtec die Branche auf dem Messegelände in den Mittelpunkt.

Luft- und Raumfahrt prägt Augsburgs Wirtschaft

Augsburg hat eine enge Verbindung zur Luft- und Raumfahrt - von den Pionierleistungen Auguste Piccards über die Entwicklung des ersten Strahltriebflugzeugs bis hin zu heutigen Großprojekten wie der Fertigung von Bauteilen für die Ariane-6. Augsburg gilt als Wiege und zugleich moderner Standort der Luft- und Raumfahrt. Unternehmen wie Airbus oder MT Aerospace und Forschungsinstitute wie das DLR sind hier ansässig.