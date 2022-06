Teilnehmer sollen nach CSD-Parade in Augsburg verprügelt worden sein

Nach einer Parade zum Christopher Street Day in Augsburg sollen am Wochenende mehrere Personen angegriffen und verprügelt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Rund 3000 Menschen sind am Samstag bei einer Parade zum Christopher Street Day (CSD) durch die Augsburger Innenstadt gezogen, um für die Akzeptanz verschiedener Lebensentwürfe zu werben. Es war eine farbenfrohe, fröhliche Parade, die nun aber von einer Nachricht des Vereins CSD Augsburg überschattet wird.

Dem Verein zufolge seien nach der Parade "mindestens zwei queere Personen verprügelt und getreten worden, als sie bereits am Boden lagen". Das berichtet der CSD Augsburg auf seiner Instagramseite. Zudem seien Regenbogen-Fahnen entwendet und zerrissen worden. "Wir sind erschüttert und traurig darüber, solche Vorfälle in der Friedensstadt Augsburg verzeichnen zu müssen", heißt es vonseiten des Vereins. In den Kommentaren zu dem Posting berichten weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Beleidigungen am Rande der Parade in Augsburg.

Sozialfraktion verurteilt mutmaßliche Attacke beim CSD in Augsburg

Die Polizei bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass in einem Fall wegen Körperverletzung ermittelt werde, eine entsprechende Strafanzeige sei erstattet worden. Die Hintergründe sind allerdings noch unklar, die Ermittlungen richten sich derzeit gegen unbekannt. Der CSD Augsburg will nun eine Kundgebung gegen queer-feindliche Gewalt abhalten.

Die Sozialfraktion im Augsburger Stadtrat hat die mutmaßliche Attacke in einer ersten Stellungnahme verurteilt. Fraktionsvorsitzender Florian Freund sagt, es habe körperliche und verbale Angriffe auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben, "die uns sprachlos machen und zutiefst erschüttern", die volle Solidarität der Fraktion gelte den Betroffenen und Gewaltopfern. Der Vorfall mache deutlich, warum es den CSD, die tägliche Aufklärungsarbeit und konsequente Solidarität mit queeren Menschen brauche.

