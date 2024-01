Temperatur-Rekord: Augsburg erlebt wärmstes Jahr seit Aufzeichnungsbeginn

Seit 1813 wird in Augsburg die Temperatur aufgezeichnet, nie war es wärmer als 2023. Es ist nicht der einzige Rekord, wie eine Auswertung des Wetterdiensts zeigt.

Hinter Augsburg liegt das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung 1813. Dies geht aus einer Auswertung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für unsere Redaktion hervor. Demnach lag die Jahresmitteltemperatur 2023 bei 10,5 Grad Celsius – und damit deutlich über dem Rekord-Wert des vergangenen Jahres (10,2 Grad). Verglichen mit dem Klimamittelwert der Jahre 1961 bis 1990 war es im vergangenen Jahr im Schnitt 2,5 Grad zu warm, die Abweichung zum Zeitraum von 1991 bis 2020 liegt bei 1,6 Grad.

Mit Ausnahme April bewegten sich alle Monate des vergangenen Jahres über dem vieljährigen Mittel, laut DWD waren insbesondere Januar, September und Oktober außergewöhnlich warm. So lag etwa im September die Durchschnittstemperatur in Augsburg bei 16,8 Grad, etwas wärmer war es nur im Jahr 1961 (17 Grad).

Temperatur und Sonnenschein: Augsburg erlebt Wetter-Rekordjahr

Auch in puncto Niederschlagsmenge fällt 2023 auf, auch wenn laut DWD deutliche Schwankungen zu beobachten waren. Nach einem niederschlagsarmen Winter habe es im Frühjahr überdurchschnittliche Niederschläge gegeben, gefolgt von überwiegender Trockenheit ab Mitte Mai bis Juni. Im Juli und August regnete es wiederum außergewöhnlich viel – inklusive einiger Unwetter, wie etwa Ende August, als starke Hagelfälle Augsburg und Umgebung beschäftigten. Der September war dann wieder spätsommerlich, bevor im Oktober eine wechselhafte Phase begann, die sich bis zum starken Wintereinbruch Anfang Dezember durchzog.

Mit einer Gesamt-Niederschlagshöhe von rund 880 Millimetern lag Augsburg 2023 rund 17 Prozent über dem vieljährigen Mittel. "Nach 2005 war kein Jahr mehr so niederschlagsreich", sagt Lothar Bock vom DWD. Von den bisherigen Topwerten der Jahre 2002 und 1965 (jeweils 1055 mm Jahresniederschlag) sei man aber "weit entfernt". In einem anderen Punkt habe Augsburg dagegen 2023 einen Rekord erreicht: Im gesamten Jahr lag die Sonnenscheindauer mit rund 1885 Stunden deutlich über dem vieljährigen Schnitt. Allein 326 dieser Stunden entfielen auf den Juni – "was für Augsburg einen neuen Sonnenscheinrekord bedeutete", sagt Bock.

DWD: Nach 2023 könnte auch 2024 außergewöhnlich warm werden

Mit konkreten Prognosen für das neue Jahr hält sich der DWD eher zurück. Global könne man davon ausgehen, "dass 2024 wieder ein sehr warmes oder auch rekordwarmes Jahr werden kann", sagt Bock. Dies müsse zwar nicht automatisch auch regional so sein. "Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Jahr 2024 auch in Augsburg gegenüber dem vieljährigen Mittel wieder wärmer ausfallen wird."