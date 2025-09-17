„Die Stadt ist relativ tot“: Augsburger Laden Sportkind schließt Anfang nächsten Jahres

Grundsätzlich ist es schon so - ein schmales Sortiment (gerade im Modebereich) lockt heute niemanden mehr in den stationären Handel, wenn ich im Internet aus dem Vollen schöpfen kann. Aber ich habe auch desweiteren immer mehr den Eindruck, dass seitens der Stadtverwaltung vieles sehr, sehr konservativ gedacht hat. Oft hat man den Eindruck, dass es der Stadt nicht darum geht, der Geschäftswelt als unterstützender Partner zur Seite zu stehen, sondern vielmehr, dass man stattdessen seitens der Stadt immer nur nach immer mehr Verbotsmöglichkeiten sucht, um im Einzelfall jedem einzelnen Geschäftstreibenden das Leben schwerer zu machen. Ich habe oft den Eindruck, dass da seitens der Stadtverantwortlichen nur Machtgehabe im Vordergrund steht, anstatt auch mal Fünfte gerade sein zu lassen. Ich persönlich war vor 30 bis 40 Jahren immer gern in der Augsburger Innenstadt. Aber mittlerweilen ist die Augsburger Innenstadt (inbesondere Annastr. und BGM-Fischer-Straße) völlig unattraktiv geworden.