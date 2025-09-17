„Die Stadt ist relativ tot“: Augsburger Laden Sportkind schließt Anfang nächsten Jahres

Die Augsburger Innenstadt verliert ein weiteres inhabergeführtes Geschäft an prominenter Stelle. Der Laden „Sportkind“, der an der Ecke Rathausplatz/Philippine-Welser Straße Tennis- und Sportkleidung anbietet, schließt Anfang nächsten Jahres. Die Inhaberinnen Nadine Lux und Gabi Windisch konzentrieren sich lieber wieder nur auf ihr Online-Geschäft, das sie seit 16 Jahren betreiben. Mit ihren modernen Werbemonitoren im Schaufenster, die die Stadt ursprünglich verbieten wollte, hatten die Augsburgerinnen vor drei Jahren eine hitzige Grundsatzdebatte angestoßen, bei der die Verwaltung schließlich zurückrudern musste. Wie sie den Erfolg nachträglich bewerten und warum sie für ihren Shop in der Innenstadt trotzdem keine Zukunft mehr sehen.
Augsburg
Trotz aller Bemühungen wird sich der Trend zum Shopping in Malls am Rande der Stadt weiter verlagern. Die Corona Zeit hat obendrein den Online Handel ausserordentlich gefördert. Selbst viele Leute der eher konservativen "älteren" Bevölkerung sind auf den Online Handel übergesprungen; die Zeiten in den Leute die Ware unbedingt anfassen wollen und dabei noch ein Schwätzchen halten wollen neigt sich eher dem Ende zu. Und die Menschen, die abends die Innenstadt bevölkern sind kaum potentielle Kunden für Markeneinkäufe eher für Fast Food auf die Faust.
"Und die Menschen, die abends die Innenstadt bevölkern sind kaum potentielle Kunden für Markeneinkäufe eher für Fast Food auf die Faust." Sie sollten mal wieder in die Innenstadt kommen, dann würden Sie schnell merken, was für einen gnadenlosen Unsinn Sie hier von sich geben…
Grundsätzlich ist es schon so - ein schmales Sortiment (gerade im Modebereich) lockt heute niemanden mehr in den stationären Handel, wenn ich im Internet aus dem Vollen schöpfen kann. Aber ich habe auch desweiteren immer mehr den Eindruck, dass seitens der Stadtverwaltung vieles sehr, sehr konservativ gedacht hat. Oft hat man den Eindruck, dass es der Stadt nicht darum geht, der Geschäftswelt als unterstützender Partner zur Seite zu stehen, sondern vielmehr, dass man stattdessen seitens der Stadt immer nur nach immer mehr Verbotsmöglichkeiten sucht, um im Einzelfall jedem einzelnen Geschäftstreibenden das Leben schwerer zu machen. Ich habe oft den Eindruck, dass da seitens der Stadtverantwortlichen nur Machtgehabe im Vordergrund steht, anstatt auch mal Fünfte gerade sein zu lassen. Ich persönlich war vor 30 bis 40 Jahren immer gern in der Augsburger Innenstadt. Aber mittlerweilen ist die Augsburger Innenstadt (inbesondere Annastr. und BGM-Fischer-Straße) völlig unattraktiv geworden.
Also hierfür ist Sportkind ja nicht gerade das beste Beispiel. Der Stadtrat hat diesen Fall zum Anlass genommen, um die entsprechende Richtlinie zu überarbeiten und Monitore mit Bildwechsel zuzulassen - auch im besonders sensiblen Welterbebereich, und obwohl es große Bedenken (insbesondere mit Blick auf den Denkmalschutz) gegeben hat. Gerade weil der Wunsch da war, kreative und innovative Ideen zu ermöglichen und nicht auszubremsen.
Dieses Gejammere über eine schlechte Erreichbarkeit der Innenstadt kann ich nicht mehr hören. Denn es ist objektiv falsch (Busse, Straßenbahnen, Parkplätze und Fahrradstellplätze - alles vorhanden) und soll vermutlich von der Unzulänglichkeit des eigenen Konzepts ablenken. Schade.
Die Schuldfrage bringt einen auch nicht wirklich weiter. Man wird sich überlegen müssen, wie die Innenstädte im Allgemeinen zukünftig sinnvoll (um-)genutzt werden könnten. Das mit dem Einkaufen wird sich über kurz oder lang erledigt haben. Also besser anfangen zu gestalten, als sich an altem festzuklammern.
Dass die eigenen Konzepte möglicherweise überholt sind, stellt selten jemand in Frage. Grundsätzlich sind immer andere schuld. Die Parksituation hat sich in den letzten 50 Jahren im Bereich der Annastraße auch nicht wirklich grundlegend geändert. Vielleicht ist das spartanische Anpreisen einiger weniger T-Shirts im deutlich gehobenen Preissegment nicht mehr das was die Kunden vor Ort wollen. Man fragt sich bei etlichen Geschäften in der City mit ähnlicher Herangehensweise wie das wirtschaftlich tragbar sein soll.
