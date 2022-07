Eva Weber auf Facebook zum Fall Sportkind: "Wir müssen umdenken"

In den Streit um die Monitore des Geschäfts Sportkind hat sich Augsburgs Oberbürgermeisterin eingeschaltet. Auf Facebook hält sie nun einen flammenden Appell.

Der Post, den Oberbürgermeisterin Eva Weber am Dienstagmorgen in den sozialen Netzwerken zum "Fall Sportkind" veröffentlicht hat, wendet sich nicht nur klar gegen das bisherige Vorgehen der Denkmalschutzbehörde und gegen den jüngsten Beschluss des städtischen Bauausschusses. Der Beitrag ist auch ein Appell an eine zukunftsgerichtete Denkweise in der Stadt Augsburg.

"Wir müssen umdenken. Ich stehe hinter Sportkind", schreibt die Oberbürgermeisterin. Sie hat das Ringen um zwei Monitore in den beiden Schaufenstern am Rathausplatz zur Chefinnensache gemacht. Wie berichtet, sollten die beiden Screens, die wechselnde Standbilder zeigen, aufgrund ihrer Größe zunächst nicht genehmigt werden. Im Bauausschuss, in dem das Thema dreimal landete, rang man sich vergangenen Donnerstag zu einem Kompromiss durch. Doch dieser wird vermutlich bei den beiden Sportkind-Unternehmerinnen, die einiges an Geld investiert haben, keinen Anklang finden.

Augsburgs OB Weber kämpft für Lösung für Sportkind

Beide hatten schon angekündigt, sich notfalls wieder aus der Augsburger Innenstadt nach all dem Ärger zurückzuziehen und eventuell in einer anderen Stadt einen Laden zu eröffnen. Momentan beraten sie sich noch mit ihrem Anwalt. Augsburgs OB Weber will einen drohenden PR-Gau für die Stadt vermeiden und kämpft für eine Lösung. Mit Leidenschaft, wie auf Facebook und Instagram zu lesen ist.

Die Stadt und die Gemeinschaft, schreibt sie in dem Beitrag, lebten davon, dass Menschen hier vor Ort etwas unternehmen, dass sie mutig sind und unternehmerische Risiken auf sich nehmen. Stolz sei sie auf die Menschen, die in Augsburg etwas bewegen wollten. Man könne nicht Tag für Tag jammern, dass das Geld für Schulen, Bäder, neue Verkehrsformen und Klimaschutz fehle. "Und denen, die ihren gewichtigen Teil dazu beitragen, im wahrsten Sinne des Wortes dafür bezahlen, mit bürokratischen Fallstricken das Leben schwer machen", schreibt Weber weiter und ruft dazu auf, sich als Politik ins Ermöglichen zu verlieben und nicht ins Verhindern.

An diesen Monitoren hat sich in Augsburg eine Grundsatzdiskussion entzündet. Foto: Peter Fastl

Es ist ein klarer Appell, den die Oberbürgermeisterin an den Augsburger Stadtrat richtet. Dort will sie sich einsetzen, um "eine gute Lösung für Sportkind und eine noch bessere Lösung für unsere Innenstadt zu finden." Es wird spannend, wie das Vorpreschen der Oberbürgermeisterin in dem Gremium ankommen wird. Es geht darum, Stadträtinnen und Stadträte umzustimmen - auch die eigenen. Im Rathaus steht eine Machtprobe an.

