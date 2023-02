Wann geht es mit dem Bau der Tramlinie 5 los?

Plus Augsburgs Stadtwerke-Geschäftsführer Casazza hofft auf eine Genehmigung für die Linie 5 in wenigen Wochen, die Regierung von Schwaben sieht noch mehrere offene Fragen.

Ein Baubeginn für den westlichen Gleisanschluss des Bahnhofstunnels scheint in Bälde nicht absehbar: Zwar ist schon seit Jahren bekannt, dass der Bahnhofstunnel bei der 2024 geplanten Inbetriebnahme der unterirdischen Straßenbahnhaltestelle zum Thelottviertel noch ohne Gleise dastehen wird, doch die Regierung von Schwaben dämpft gut zwei Jahre nach dem Start des Planfeststellungsverfahrens Hoffnungen auf eine allzu schnelle Genehmigung. Von der Behörde des Freistaats heißt es auf Anfrage, dass derzeit noch offene Fragen zum Projekt zu klären seien.