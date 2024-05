Augsburg

Treffen mit Holocaust-Leugnern: Wie aktiv sind Rechtsextreme in Augsburg?

Plus Eine Veranstaltung mit Holocaust-Leugnern, bei der eine Waffe gefunden wird, rückt die Szene in den Fokus. Wie häufig rechtsextreme Straftaten in Augsburg sind.

Von Max Kramer

Eintrittspreis 15 Euro, die Regeln klar: Keine Mobiltelefone, keine Presse, keine Beiträge in sozialen Medien, keine Antifa, kein Filmen und Fotografieren während des Vortrags. Die Rahmenbedingungen, unter denen das Treffen im "Raum Augsburg" stattfinden soll, sind vorab klar definiert – und nicht unüblich für Zusammenkommen in der rechtsextremen Szene. Doch die Sicherheitsvorkehrungen reichen nicht aus. Als sich die rund 30 Personen an jenem Samstagnachmittag Ende April in Lechhausen versammeln, schreitet die Polizei ein. Sie trifft dabei unter anderem auf bekannte Holocaustleugner. Es ist ein außergewöhnlicher Vorgang, der Konsequenzen hat – und hiesige Aktivitäten der Szene in den Fokus rückt.

Rechtsextreme Szene traf sich in Gaststätte in Augsburg-Lechhausen

Ursprünglich sollte an diesem 27. April gemäß Ankündigung ein 99-Jähriger über seine Zeit bei der SS-Division "Das Reich" sprechen. Der ehemalige Untersturmführer habe an West- und Ostfront "für die Freiheit Deutschlands und Europas" gekämpft. Doch wenige Tage später eine Planänderung: Der 99-Jährige, hieß es in entsprechenden Kanälen im sozialen Netzwerk Telegram, sei in seiner Wohnung gestürzt, man versuche, eine Alternative zu organisieren. Kurz darauf wurde dann verbreitet, für eine "hochkarätige, geschlossene Veranstaltung" habe man Sylvia Stolz und Alfred Schaefer gewinnen können. Beide werden der rechtsextremen Szene zugeordnet, beide wurden unter anderem wegen Holocaust-Leugnung verurteilt.

